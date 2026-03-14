Tiếp tục xả quỹ bình ổn, giá xăng dầu trong nước giữ nguyên

Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) mới có Công văn số 671/TTTN-XD ngày 14/3, gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; các thương nhân phân phối xăng dầu trong nước về việc thông báo giá bán xăng dầu.

Theo đó, để ổn định thị trường xăng dầu, tránh tác động đến kinh tế xã hội, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo giá bán xăng dầu được giữ nguyên theo kỳ điều hành ngày 12/3/2026. Việc chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được thực hiện theo Quyết định số 450/QĐ-BCT ngày 12/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học là 4.000 đồng/lít; Xăng không chì 4.000 đồng/lít; Dầu diesel 5.000 đồng/lít; Dầu hỏa 4.000 đồng/lít; Dầu mazut 4.000 đồng/kg. Trường hợp có thay đổi các nội dung nêu trên, Bộ Công Thương (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) sẽ có thông báo khác để thay thế.

Tại kỳ điều hành tối 12/3, giá xăng RON95-III là 25.570 đồng/lít; Giá xăng E10 là 24.060 đồng/lít; giá xăng E5RON92 là 22.500 đồng/lít; Giá dầu diesel 0.05S là 27.020 đồng/lít; Giá dầu hỏa là 26.930 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này là 18.660 đồng/kg.