Xúc động lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 13/6, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).
Lễ cầu siêu diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang triển khai các bước chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng - nơi trước đây là Nghĩa trang Chí Hoà - Chợ Quán (nghĩa trang Đô Thành).
Khu vực đàn tràng được thiết lập trang nghiêm giữa công viên. Nhiều tăng ni trong lễ phục chỉnh tề thực hiện các nghi thức tâm linh, tụng kinh, cầu nguyện cho anh linh các liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM chủ trì các nghi thức trong buổi lễ.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, tăng ni, Phật tử và người dân đã dành phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ công lao và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Các chức sắc, tăng ni thực hiện nghi lễ cầu siêu, cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã khuất.
Hàng trăm Phật tử và người dân có mặt tại khu vực đàn tràng, tham dự nghi thức khai kinh, trì tụng kinh Địa Tạng và cầu nguyện cho những người đã khuất.
Trong tiếng chuông, tiếng mõ và những thời kinh cầu nguyện, hàng trăm Phật tử thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nhiều người dân theo dõi buổi lễ từ đầu đến cuối. Có người chắp tay cầu nguyện, có người rơi nước mắt khi nhắc đến những liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy, quy tập sau gần 60 năm.
Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, chương trình được tổ chức trong hai ngày 13 và 14/6 nhằm hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng thời phát huy truyền thống "hộ quốc an dân", tinh thần tri ân và báo ân của Phật giáo Việt Nam.
Sáng 14/6 sẽ diễn ra lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước. Buổi chiều cùng ngày, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức trai đàn chẩn tế, kỳ siêu anh linh các liệt sĩ và đồng bào đã khuất.
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