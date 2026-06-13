Xúc động lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tin mới

Công an phát hiện 2 khẩu súng cùng nhiều viên đạn cất giấu trên xe ô tô Kiểm tra một ô tô có biểu hiện nghi vấn tại khu vực bờ kè thuộc xã Ninh Hải (Khánh Hòa), lực lượng công an phát hiện 2 khẩu súng cùng nhiều viên đạn được cất giấu.

Á hậu trở lại đường đua Miss Grand Vietnam ở tuổi 29 là ai? Ba năm sau khi giành danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Đại dương Việt Nam, người đẹp này quyết định ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2026.

Brazil dự World Cup 2026: Neymar làm nền cho Vinicius, Raphinha Nhận định Brazil tại World Cup 2026: Đánh giá đội hình, sức mạnh, phân tích chiến thuật và dự đoán cơ hội của đội tuyển Brazil tại World Cup 2026.

Bảng xếp hạng bảng C World Cup 2026 mới nhất: Nhận định sức mạnh các đội tuyển Cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2026 bảng C mới nhất: Đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và vị trí các đội Brazil, Morocco, Haiti và Scotland.

Tổng thống Trump 'tiếp lửa' cho tuyển Mỹ, gửi thông điệp đặc biệt Trước trận ra quân World Cup 2026, Tổng thống Donald Trump gọi điện trực tiếp thầy trò HLV Mauricio Pochettino, bày tỏ niềm tin đội bóng có cơ hội tiến xa.

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM hoàn thành dự án chống ngập 10.000 tỷ trong năm 2026 Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu TP.HCM xử lý dứt điểm các vướng mắc, hoàn thành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trong năm 2026, không để kéo dài thêm.

Nhận định bóng đá Qatar vs Thụy Sỹ, bảng B World Cup 2026 Nhận định Qatar vs Thụy Sỹ, bảng B World Cup 2026 (2h ngày 14/6): Phân tích số liệu thống kê, dự đoán tỷ số Qatar đấu với Thụy Sỹ.

XSMB 13/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 13/6/2026 (VTC News) - XSMB 13/6, cập nhật kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 13/6/2026, KQXSMB thứ 7, trực tiếp xổ số miền Bắc 13/6, tra cứu kết quả XSMB hôm nay.

Chiêu độc cản bước Mỹ tiếp cận kho uranium của Iran Do lo ngại Mỹ có thể triển khai lực lượng để thu giữ kho uranium làm giàu ở mức cao, Iran được cho là đã gài mìn tại các lối vào cơ sở hạt nhân.

Bắt tạm giam cựu Chủ tịch UBND xã ở Nghệ An vì nhận hối lộ Sau khi bị khởi tố, bắt giam về hành vi nhận hối lộ, ông Nguyễn Khánh Thành, cựu Chủ tịch UBND xã Bích Hào, bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Thủ tướng: Không cầu toàn, sớm vận hành Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu không cầu toàn, có sản phẩm tài chính đến đâu thu hút đến đó; quan trọng là nguồn lực phát triển TP, tạo hiệu ứng lan tỏa cả nước.

'Ma xó' cán mốc 100 tỷ đồng sau hơn một tuần ra rạp Sau hơn một tuần khởi chiếu, phim điện ảnh "Ma xó" của đạo diễn Phan Bá Hỷ đã tiếp tục ghi tên vào "câu lạc bộ trăm tỷ" của phòng vé Việt.

XSMT 13/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 13/6/2026 (VTC News) - XSMT 13/6, cập nhật kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 13/6/2026, KQXSMT thứ 7, trực tiếp xổ số miền Trung 13/6, tra cứu kết quả XSMT hôm nay.

Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 13/6/2026 - XSDNO 13/6 XSDNO 13/6, trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 13/6/2026, xổ số Đắk Nông thứ Bảy ngày 13/6/2026, xổ số Đắk Nông 13/6.

Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 13/6/2026 - XSQNG 13/6 XSQNG 13/6, trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 13/6/2026, xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 13/6/2026, xổ số Quảng Ngãi 13/6.

Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 13/6/2026 - XSDNA 13/6 XSDNA 13/6, trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 13/6/2026, xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 13/6/2026, xổ số Đà Nẵng 13/6.

Đầm Bạch Liên hiếm gặp cách trung tâm Hà Nội 20km vào mùa đẹp nhất năm Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km, đầm Bạch Liên tại xã Tam Hưng đang vào mùa nở rộ, thu hút nhiều người tìm đến chiêm ngưỡng sắc trắng hiếm gặp giữa tháng 6.

Ngôi sao Brazil tham dự World Cup từng làm thợ xây, trầm cảm suýt tự tử Từng làm thợ xây, phụ việc kiếm sống và có lúc nghĩ đến tự tử vì trầm cảm, Igor Thiago nay đã trở thành niềm hy vọng trên hàng công Brazil tại World Cup 2026.

Tài sản vượt 1.100 tỷ USD, Elon Musk lập kỷ lục chưa từng có Cổ phiếu của SpaceX tăng gần 20% trong phiên giao dịch đầu tiên, giúp khối tài sản của Elon Musk vượt mốc 1.100 tỷ USD, bỏ xa các tỷ phú khác.

Máy nông nghiệp cũ ‘kén’ xăng E10, nhà vườn tìm mua xăng E5 Từ khi thị trường chỉ còn xăng E5 và E10, nhiều nhà vườn lo ngại máy móc đời cũ khó tương thích với E10, trong khi nguồn cung xăng E5 chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Giá vàng biến động dữ dội: Nên mua hay bán? Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động mạnh những ngày qua, nhiều nhà đầu tư băn khoăn giữa bán chốt lời hoặc mua "bắt đáy", chuyên gia khuyến cáo gì?

Subaru phản hồi thông tin loạt xe dính lỗi hệ thống an toàn và ắc quy Subaru Việt Nam chính thức phản hồi trước thông tin loạt xe của hãng dính lỗi hệ thống an toàn EyeSight, hiệu suất ắc quy và bị triệu hồi.

Mẹo làm quần áo hết nhăn không cần bàn ủi Quần áo nhăn nhúm làm giảm sự tự tin, nhưng không phải lúc nào bạn cũng có sẵn bàn ủi, những mẹo hay dưới đây sẽ giúp bạn xử lý nếp nhăn nhanh chóng.

XSMN 13/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 13/6/2026 (VTC News) - XSMN 13/6, cập nhật kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 13/6/2026, theo dõi trực tiếp XSMN thứ 7 KQXSMN mới nhất hôm nay.

Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 13/6/2026 - XSLA 13/6 XSLA 13/6, trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 13/6/2026, xổ số Long An thứ Bảy ngày 13/6/2026, xổ số Long An 13/6.

Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 13/6/2026 - XSBP 13/6 XSBP 13/6, trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 13/6/2026, xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 13/6/2026, xổ số Bình Phước 13/6.

Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 13/6/2026 - XSHG 13/6 XSHG 13/6, trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 13/6/2026, xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 13/6/2026, xổ số Hậu Giang 13/6.

Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 13/6/2026 - XSHCM 13/6 XSHCM 13/6, trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 13/6/2026, xổ số TP.HCM thứ Bảy ngày 13/6/2026, xổ số Hồ Chí Minh 13/6.