Subaru phản hồi thông tin loạt xe dính lỗi hệ thống an toàn và ắc quy

(VTC News) -

Thời gian gần đây, truyền thông Mỹ liên tục gọi tên hãng xe Subaru với hàng loạt rắc rối kỹ thuật. Cụ thể, thương hiệu Nhật Bản này đang phải đối mặt với các cáo buộc pháp lý liên quan đến lỗi hiệu suất ắc quy và lỗi điều khiển hệ thống an toàn EyeSight. Chưa dừng lại ở đó, đầu tháng 6/6, dòng xe Forester đời 2026 tại Mỹ cũng vừa nhận lệnh triệu hồi vì sự cố kính cửa sổ trời.

Liên quan đến lệnh triệu hồi dòng xe Forester 2.5L và Forester e-Boxer Hybrid đời 2026 do lỗi tấm kính cửa sổ trời chỉnh điện, phía Subaru Nhật Bản khẳng định sự cố này chỉ khoanh vùng trong các xe được sản xuất tại Mỹ.

Các dòng xe Subaru phân phối chính hãng tại Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi và lùm xùm pháp lý tại Mỹ.

Trong khi đó, toàn bộ xe Forester đời 2026 đang bán tại thị trường Việt Nam đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với tiêu chuẩn sản xuất và nguồn linh kiện hoàn toàn khác biệt. Do đó, các chủ xe Forester trong nước không nằm trong diện bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này.

Đối với làn sóng tranh chấp pháp lý quanh công nghệ hỗ trợ người lái EyeSight tại Mỹ, hãng xe Nhật tuyên bố hiện chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy hệ thống này bị lỗi điều khiển. Tại Việt Nam, qua rà soát dữ liệu kỹ thuật định kỳ và phản hồi thực tế từ khách hàng, nhà phân phối chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Hệ thống an toàn trên xe vẫn vận hành đúng tiêu chuẩn quy định.

Về các cáo buộc liên quan đến tuổi thọ và hiệu suất ắc quy, phía Subaru giải thích rằng có sự khác biệt rất lớn về điều kiện thời tiết, thói quen vận hành cũng như thông số kỹ thuật, cả phần cứng lẫn phần mềm, giữa xe ở thị trường Mỹ và xe phân phối tại Việt Nam. Vì vậy, hãng không đánh giá đây là lỗi chất lượng mang tính hệ thống ở các thị trường ngoài nước Mỹ.

Nhà phân phối Subaru tại Việt Nam khẳng định các sự việc tại Mỹ không liên quan đến xe đang lưu hành trong nước. Đơn vị này cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hãng mẹ tại Nhật Bản để theo dõi sát sao các thông tin kỹ thuật toàn cầu, đảm bảo quyền lợi và sự an tâm tối đa cho khách hàng Việt.