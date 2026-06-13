Ngôi sao Brazil tham dự World Cup từng làm thợ xây, trầm cảm suýt tự tử

(VTC News) -

Chia sẻ với tờ O Globo (Brazil) trước thềm World Cup 2026, Leticia Carvalho - vợ của Igor Thiago - tiết lộ chồng cô từng trải qua giai đoạn khó khăn khi phải làm nhiều công việc chân tay để kiếm sống. Anh từng đối mặt với chứng trầm cảm và có ý định tự tử trong những năm đầu tiên theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Theo Carvalho, thời điểm Thiago rơi vào trầm cảm là khi Cruzeiro rớt hạng Serie B năm 2020. Anh phải chịu áp lực lớn từ môi trường bóng đá chuyên nghiệp cùng vô số lời chỉ trích. Tiền đạo này xuất hiện các dấu hiệu trầm cảm và phải tìm đến chuyên gia tâm lý để điều trị.

"Tôi vẫn nhớ lần anh ấy nghĩ đến việc lao xe vào một vật cản. Anh ấy gọi điện cho tôi và bật khóc. Thiago nói mọi thứ quá khó khăn và nặng nề. Anh thú nhận mình đã nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời", Carvalho kể lại.

Igor Thiago có tên trong danh sách các cầu thủ Brazil tham dự World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Tuổi thơ của Igor Thiago đầy biến cố. Cha anh qua đời vì bệnh tật khi anh mới 13 tuổi, khiến gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Mẹ của Thiago phải một mình nuôi ba người con trai.

Ngoài việc tập luyện bóng đá, Thiago làm nhiều công việc khác nhau để phụ giúp gia đình, từ thợ xây, làm bánh cho đến xách đồ thuê tại các khu chợ địa phương.

Những mất mát từ sớm được cho là đã ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách của tiền đạo sinh năm 2001. Anh sống kín đáo, ít mở lòng với người lạ và luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho gia đình.

Bước ngoặt lớn trong cuộc đời Igor Thiago đến vào năm 2021 khi con trai đầu lòng của anh chào đời. Theo Carvalho, việc trở thành cha giúp tiền đạo Brazil tìm thấy động lực trong cuộc sống và vượt qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần.

"Với tôi, chính việc làm cha đã cứu Thiago khỏi căn bệnh trầm cảm", cô cho biết.

Bên cạnh gia đình, liệu pháp tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục của Thiago. Sau thời gian điều trị, anh dần vượt qua những tổn thương tâm lý, học cách đối diện với nỗi đau mất cha và những khó khăn trong quá khứ.

Igor Thiago hiện là thành viên đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026. Trước giải đấu, anh đã ghi bàn trong chiến thắng 5-1 của Brazil trước Panama và được kỳ vọng sẽ là một trong những phương án tấn công quan trọng của Selecao. Đáng chú ý, tiền đạo sinh năm 2001 là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải Ngoại hạng Anh. Trong phần lớn mùa giải, Igor Thiago đứng thứ hai trên bảng xếp hạng ghi bàn.

Mùa giải trước, Igor Thiago gặp trở ngại lớn khi dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng chỉ ít lâu sau khi gia nhập Brentford từ Club Brugge. Dù vậy, tiền đạo người Brazil đã nỗ lực trở lại và nhanh chóng khẳng định giá trị bằng phong độ ghi bàn ấn tượng. Thiago ngày càng hoàn thiện bộ kỹ năng của một trung phong toàn diện. Bên cạnh lợi thế về thể hình, sức mạnh và khả năng tranh chấp, anh còn tiến bộ đáng kể trong khâu phối hợp và xử lý bóng.