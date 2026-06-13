Giá vàng biến động dữ dội: Nên mua hay bán?

(VTC News) -

Những ngày gần đây, thị trường vàng trong nước chứng kiến sự biến động dữ dội. Giá vàng có nhiều phiên lao dốc không phanh, liên tiếp giảm vài triệu đồng/lượng mỗi ngày nhưng vẫn có phiên tăng tới 7-9 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch sáng nay 13/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), tiếp tục tăng 1,6 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Như vậy, chỉ sau 2 phiên giao dịch, giá vàng miếng đã tăng 10,6 triệu đồng/lượng (chiều mua) và 8,6 triệu đồng/lượng (chiều bán).

Tuy nhiên, nếu so từ đỉnh 192,2 triệu đồng/lượng thời điểm cuối tháng 1, giá vàng SJC hiện nđã "bốc hơi" hơn 45 triệu đồng/lượng. Nhiều ý kiến dự báo giá vàng có thể hồi phục nhưng khó tăng "điên cuồng" và liên tiếp xô đổ kỷ lục như trước.

Diễn biến giá vàng trong 7 ngày gần đây. (Nguồn: SJC)

Nên mua hay bán vàng?

Trong bối cảnh này, theo các chuyên gia, nhà đầu tư không nên nhìn thị trường chỉ qua biến động của một vài phiên giao dịch.

Ông Nguyễn Quang Huy CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU) phân tích, đối với nhà đầu tư dài hạn, vàng vẫn là một tài sản có vai trò quan trọng trong việc bảo toàn giá trị tài sản và phòng ngừa rủi ro.

Tuy nhiên, sau giai đoạn biến động rất mạnh vừa qua, việc mua đuổi theo tâm lý thị trường hoặc dồn toàn bộ nguồn vốn vào vàng cần tuyệt đối tránh vì đây không phải lựa chọn tối ưu.

Thay vào đó, nhà đầu tư nên tiếp cận theo hướng thận trọng, giải ngân từng phần nếu có nhu cầu tích lũy dài hạn và duy trì tỷ trọng vàng hợp lý trong tổng danh mục tài sản.

Ngược lại, đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ vàng từ trước, việc mua thêm hay bán ra cần căn cứ vào mục tiêu tài chính và cơ cấu danh mục tổng thể thay vì phản ứng theo những biến động ngắn hạn của thị trường.

Ông Huy cũng nhấn mạnh, đối với nhà đầu tư, yếu tố quan trọng nhất không phải là dự đoán chính xác giá vàng ngày mai tăng hay giảm mà là xây dựng một chiến lược quản trị tài sản bền vững.

“Trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao hơn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư ngày càng trở nên cần thiết.

Một danh mục hợp lý có thể bao gồm tiền gửi tiết kiệm để đảm bảo thanh khoản, trái phiếu doanh nghiệp chất lượng nhằm tạo nguồn thu nhập ổn định, vàng và bạc với vai trò phòng thủ, cổ phiếu giá trị của các doanh nghiệp đầu ngành, chứng chỉ quỹ cùng các cơ hội đầu tư vào sản xuất kinh doanh và khởi nghiệp phù hợp với năng lực của từng cá nhân”, ông Huy tư vấn.

Trong khi đó, đối với những người tham gia thị trường với mục tiêu "lướt sóng", ông Huy cho rằng giai đoạn hiện nay đòi hỏi mức độ thận trọng cao hơn rất nhiều.

“Biến động lớn luôn đi kèm với cơ hội nhưng cũng kéo theo rủi ro tương ứng. Khi giá vàng có thể tăng hoặc giảm hàng triệu đồng mỗi lượng chỉ trong một vài phiên thì việc dự báo chính xác xu hướng ngắn hạn trở nên khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, chênh lệch giá mua - bán vẫn ở mức tương đối cao, làm gia tăng chi phí giao dịch và thu hẹp đáng kể biên lợi nhuận kỳ vọng.

Vì vậy, nhà đầu tư ngắn hạn cần đặt quản trị rủi ro lên hàng đầu, hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính và không nên đưa ra quyết định chỉ dựa trên tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội”, ông Huy nhận định.

Trong khi đó, chuyên gia Trần Duy Phương cho rằng, giá vàng tuy đang phục hồi trở lại nhưng trong thời gian tới, cả vàng thế giới và vàng trong nước đều có xu hướng giảm. Theo đó, vàng thế giới có thể về mốc 3.800 - 4.000 USD/ounce, kéo theo giá vàng trong nước về mức khoảng 125- 135 triệu đồng/lượng.

“Giá vàng điều chỉnh lên, xuống là hết sức bình thường. Tuy nhiên, trong năm 2026, xu hướng chủ đạo vẫn là đi xuống. Vì thế, tại thời điểm hiện tại, nhà đầu tư nên dừng lại quan sát, theo dõi kỹ diễn biến giá vàng.

Trong trường hợp mua thì chỉ khi có tiền mặt và chỉ đầu tư vào vàng khoảng 20-30%. Nếu muốn đầu tư thì sang quý III hãy cân nhắc tính toán.

Còn với người bán, nếu thực sự cần tiền hãy bán, còn không cần thì nên cân nhắc, nếu mua ở thời điểm giá thấp, có lợi nhuận thì mới bán”, ông Phương nói.

Chuyên gia khuyến cáo không nên đổ hết tiền vào vàng và không mua "lướt sóng" lúc này. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Không dốc hết tiền "ôm" vàng

Chuyên gia Trần Duy Phương cũng cho rằng, vàng nên được xem là một tài sản phòng ngừa rủi ro trong danh mục đầu tư chứ không nên là kênh đầu tư duy nhất.

Thông thường, tỷ trọng vàng hợp lý có thể dao động khoảng 5 - 15% tổng danh mục tài sản, tùy "khẩu vị" rủi ro của từng nhà đầu tư. Với những người có mức chấp nhận rủi ro thấp hoặc lo ngại lạm phát, tỷ trọng vàng có thể cao hơn một chút.

Trong giai đoạn hiện nay, có thể xem xét duy trì tỷ trọng vàng chiếm khoảng 15-25% tổng tài sản, do nhiều yếu tố bất lợi cho nền kinh tế vẫn đang hiện hữu. Do đó tỷ trọng vàng nên gia tăng so với trước đây.

Ngược lại, không nên dồn tất cả đầu tư vào vàng vì điều này khiến danh mục thiếu đa dạng và dễ tổn thương khi giá vàng đảo chiều mạnh.

"Nhà đầu tư cần phân bổ hợp lý giữa vàng với các tài sản khác như tiền gửi, chứng khoán, bất động sản hoặc trái phiếu để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu biến động. Bên cạnh đó, thị trường cổ phiếu cũng là kênh đầu tư trung hạn hứa hẹn vì nhiều cổ phiếu đang ở mức hấp dẫn. Nói tóm lại, vàng phù hợp với chiến lược phòng thủ hiện tại", ông Phương khuyến cáo.

Còn ông Nguyễn Quang Huy nhận định, nhà đầu tư cần có cái nhìn tổng thể, giá vàng vẫn có thể tiếp tục dao động trong thời gian tới khi thị trường đang tìm kiếm mặt bằng cân bằng mới. Tuy nhiên, bài học quan trọng nhất từ những đợt biến động vừa qua là không có loại tài sản nào chỉ tăng hoặc chỉ giảm.

"Thành công trong đầu tư không đến từ việc dự báo đúng từng nhịp biến động của thị trường, mà đến từ khả năng đa dạng hóa danh mục, quản trị rủi ro hiệu quả và kiên định với mục tiêu dài hạn.

Trong giai đoạn nền kinh tế đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, đây có lẽ là yếu tố quan trọng hơn bất kỳ biến động giá ngắn hạn nào của vàng", ông Huy nhấn mạnh.