XSMB thứ 7 ngày 13/6. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 13/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15. Toàn bộ KQXSMB 13/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải bảy, giải sáu, giải năm, giải tư, giải ba, giải nhì, giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 13/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 13/6/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 7 - KQXSMB hôm nay

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 11/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 11/6/2026.

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 10/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 10/6/2026.

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 9/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 9/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 9/6/2026.

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 8/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 8/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB)

- Thứ Hai: XSMB sẽ quay thưởng tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ mở thưởng tại đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB sẽ quay số tại đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ tiếp tục quay tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB sẽ mở thưởng tại đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sẽ quay số tại đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ quay thưởng tại đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Người trúng thưởng xổ số miền Bắc có thể liên hệ trực tiếp công ty xổ số phát hành vé để thực hiện thủ tục nhận giải theo quy định hiện hành.

- Vé số được chấp nhận lĩnh thưởng phải còn nguyên trạng, không rách, không tẩy xóa, không chắp vá và vẫn nằm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời gian này, vé sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Với các giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng thưởng cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Hệ thống XSMB gồm 6 đài quay số, mỗi ngày chỉ có một đài thực hiện mở thưởng theo lịch cố định. Cụ thể: Thứ Hai – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định và Chủ Nhật – Thái Bình.

- Trong ngày được phân công quay thưởng, các đài sẽ phát hành và phân phối vé số trên phạm vi toàn miền Bắc. Tuy nhiên, việc phát hành chỉ diễn ra đúng trong ngày quay của từng đài và không được kéo dài sang ngày khác theo quy định.

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