Á hậu trở lại đường đua Miss Grand Vietnam ở tuổi 29 là ai?

(VTC News) -

Á hậu Giang Thái là một trong những thí sinh đang nhận được sự chú ý khi trở lại đấu trường Miss Grand Vietnam 2026. Người đẹp nói đã dành nhiều thời gian cân nhắc trước khi đưa ra quyết định dự thi.

Giang Thái tên đầy đủ là Thái Đào Trúc Giang, sinh năm 1997. Cô hiện là MC song ngữ và nhà sáng tạo nội dung. Người đẹp từng vào top 10 Én Vàng 2019, giành giải The Best Voice tại Gương mặt truyền hình 2022 trước khi đạt danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023.

Giang Thái giành ngôi Á hậu 4 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023.

Danh hiệu Á hậu tại Hoa hậu Đại dương giúp Giang Thái mở ra nhiều cơ hội trong công việc, đồng thời mang đến những trải nghiệm quý giá trong cuộc sống. Tuy nhiên người đẹp vẫn muốn tiếp tục thử thách bản thân ở một sân chơi mới.

"Tôi từng tự hỏi liệu mình có nên tham gia thêm một cuộc thi sắc đẹp nữa hay không. Sau nhiều năm nhìn lại, tôi nhận ra mình không muốn chỉ được nhớ đến bởi một danh hiệu đã có", cô nói.

Theo Giang Thái, điều cô mong muốn nhất khi tham gia Miss Grand Vietnam không chỉ là một thứ hạng mới mà còn là cơ hội để khán giả nhìn thấy sự thay đổi của bản thân sau nhiều năm.

Người đẹp cho biết tuổi 29 có thể không còn là lợi thế ở một số cuộc thi sắc đẹp, nhưng bù lại cô sở hữu nhiều trải nghiệm sống hơn so với thời điểm lần đầu dự thi.

"Tôi hiểu bản thân hơn và biết mình muốn gì. Điều đó giúp tôi tự tin hơn khi bước vào cuộc thi lần này", cô nói.

Á hậu Giang Thái trở lại đường đua Miss Grand Vietnam 2026.

Giang Thái nói việc ghi danh Miss Grand Vietnam cũng là cách cô bước ra khỏi vùng an toàn sau nhiều năm làm nghề. Có thời điểm người đẹp cảm thấy hài lòng với những gì đang có. Tuy nhiên, mong muốn khám phá thêm khả năng của bản thân khiến cô quyết định trở lại đường đua sắc đẹp.

"Tôi nhận ra nếu cứ ở mãi trong những điều quen thuộc, tôi sẽ không biết mình còn có thể đi xa đến đâu", cô nói.

Ở thời điểm hiện tại, Giang Thái có cái nhìn nhẹ nhàng hơn về chuyện thắng thua. Với người đẹp, kết quả chung cuộc quan trọng nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định giá trị của hành trình.

Cô cho rằng mỗi cuộc thi đều mang đến những bài học riêng và cơ hội để hoàn thiện bản thân. Vì vậy, dù đạt hay không đạt thành tích như kỳ vọng, cô vẫn xem đây là trải nghiệm đáng giá của tuổi 29.

Giang Thái đang dành thời gian cho việc tập luyện kỹ năng trình diễn, hoàn thiện hình thể và chuẩn bị các phần thi tại Miss Grand Vietnam 2026. Người đẹp cho biết muốn bước vào cuộc thi với tâm thế nghiêm túc và nỗ lực hết mình để không phải tiếc nuối.