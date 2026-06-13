Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 13/6/2026 - XSDNA 13/6

XSDNA 13/6. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 13/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 13/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 13/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 13/6/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 13/6/2026

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- XSDNA 10/6/2026

Kết quả xổ số Đà Nẵng (XSDNA) ngày 10/6/2026 có giải đặc biệt là 446670 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNA 10/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 10/6/2026.

- XSDNA 6/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng ngày 6/6/2026 như sau:

XSDNA 6/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 6/6/2026.

- XSDNA 3/6/2026

Kết quả xổ số ngày 3/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng có giải đặc biệt là 725175 và các hạng giải khác như sau:

XSDNA 3/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 3/6/2026.

- XSDNA 30/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng công bố kết quả xổ số ngày 30/5/2026 với giải đặc biệt là 778936 và các hạng giải khác như sau:

XSDNA 30/5, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 30/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa.

- Thời hạn lĩnh thưởng đối với vé số trúng là 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Sau thời hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp một vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng thưởng không thể trực tiếp nhận thưởng vì lý do khách quan thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm đài Huế, Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm đài Đắk Lắk, Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm đài Khánh Hòa, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm có đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm đài Ninh Thuận, Gia Lai tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm đài Huế, Khánh Hòa, Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.

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