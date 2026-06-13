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Xuất bản ngày 13/06/2026 03:00 PM
Xuất bản ngày 13/06/2026 03:00 PM

Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 13/6/2026 - XSDNO 13/6

XSDNO 13/6, trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 13/6/2026, xổ số Đắk Nông thứ Bảy ngày 13/6/2026, xổ số Đắk Nông 13/6.

XSDNO 13/6. Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 13/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNO 13/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNO 13/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 13/6/2026 - Xổ số Đắk Nông thứ Bảy ngày 13/6/2026

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- XSDNO 6/6/2026

Kết quả xổ số Đắk Nông (XSDNO) ngày 6/6/2026 có giải đặc biệt là 077423 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNO 6/6, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 6/6/2026.

XSDNO 6/6, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 6/6/2026.

- XSDNO 30/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông công bố kết quả xổ số ngày 30/5/2026 với giải đặc biệt là 374269 và các hạng giải khác như sau:

XSDNO 30/5, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 30/5/2026.

XSDNO 30/5, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 30/5/2026.

- XSDNO 23/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông mở thưởng ngày 23/5/2026 như sau:

XSDNO 23/5, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 23/5/2026.

XSDNO 23/5, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 23/5/2026.

- XSDNO 16/5/2026

Kết quả xổ số ngày 16/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông mở thưởng có giải đặc biệt là 128367 và các hạng giải khác như sau:

XSDNO 16/5, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 16/5/2026.

XSDNO 16/5, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 16/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDNO

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số): Gồm 10 giải, mỗi giải nhận 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 chữ số): Gồm 10 giải, mỗi giải nhận 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 chữ số): Gồm 20 giải, mỗi giải nhận 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 chữ số): Gồm 70 giải, mỗi giải nhận 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 chữ số): Gồm 100 giải, mỗi giải nhận 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 chữ số): Gồm 300 giải, mỗi giải nhận 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 chữ số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải nhận 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 chữ số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải nhận 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai một chữ số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm đài Phú Yên, Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm đài Quảng Nam, Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm đài Đà Nẵng, Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm có đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm đài Gia Lai, Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 13/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Minh Trang(tổng hợp)
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