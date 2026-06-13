Tổng thống Trump 'tiếp lửa' cho tuyển Mỹ, gửi thông điệp đặc biệt

(VTC News) -

Sáng 13/6, đội tuyển Mỹ đã có trận mở màn gặp Paraguay trên sân SoFi, Los Angeles, bang California thuộc bảng D World Cup 2026.

Là một trong ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026, Mỹ được kỳ vọng sẽ nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ. Trước giờ bóng lăn, Tổng thống Donald Trump đã gọi điện động viên toàn đội, gửi lời chúc may mắn và bày tỏ niềm tin rằng tuyển Mỹ có thể tiến xa tại giải đấu.

Trong cuộc trò chuyện, ông Trump dành nhiều lời khen cho HLV Mauricio Pochettino, gọi chiến lược gia người Argentina là "một con người tuyệt vời và một HLV xuất sắc". Sau đó, ông gửi thông điệp tới các cầu thủ: "Tôi nghĩ các bạn có cơ hội rất tốt để đi đến cuối cùng".

Tổng thống Donald Trump cho rằng đội tuyển Mỹ có thể tiến xa tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đó là sự kỳ vọng không nhỏ dành cho đội tuyển Mỹ vốn chưa có nhiều thành tích nổi bật tại World Cup.

Ngoài kỳ World Cup đầu tiên năm 1930, khi Mỹ giành hạng ba chung cuộc, đội tuyển này mới chỉ thêm một lần lọt vào tứ kết tại World Cup 2002. Trong ba kỳ World Cup gần nhất mà Mỹ giành quyền tham dự, đội bóng đều dừng bước ở vòng 1/8.

Tuy nhiên, trong trận ra quân tại kỳ giải năm nay, Mỹ đã có chiến thắng với tỷ số đậm nhất lịch sử đội tuyển. Mỹ áp đảo trong phần lớn thời gian trận đấu. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 65%, tung ra 16 cú sút, 6 lần đưa bóng trúng đích. Chung cuộc, Mỹ đánh bại Paraguay với tỷ số 4-1, trong đó Folarin Balogun đóng góp 2 bàn thắng.

Trước thềm World Cup 2026, Tổng thống Trump có nhiều hoạt động hợp tác với Chủ tịch liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng là người đầu tiên được trao Giải thưởng Hòa bình FIFA trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, quyết định này đã gây tranh cãi. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Na Uy, bà Lise Klaveness, đặt câu hỏi liệu FIFA có còn giữ được sự trung lập về chính trị khi trao giải thưởng này cho ông Trump hay không.

Trong một diễn biến khác ngoài sân cỏ, Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) đã đưa ra khuyến cáo dành cho những người có kế hoạch đến Mỹ dự World Cup 2026. Tổ chức này cảnh báo người hâm mộ quốc tế về nguy cơ bị từ chối nhập cảnh và các vấn đề liên quan đến quyền con người.

ACLU cũng cảnh báo khả năng một số du khách có thể bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. Theo tổ chức này, đã có ít nhất một quan chức nước ngoài gặp phải tình huống tương tự trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2026.