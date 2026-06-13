Brazil dự World Cup 2026: Neymar làm nền cho Vinicius, Raphinha

(VTC News) -

Đội tuyển Brazil dự World Cup 2026 trong vị thế quen thuộc của một ứng viên lớn, nhưng không phải với cảm giác chắc chắn như nhiều kỳ trước. Đội tuyển giàu truyền thống nhất lịch sử World Cup vẫn sở hữu dàn sao hàng đầu, song hành trình chuẩn bị của họ có nhiều biến động, từ vòng loại không thuyết phục đến thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Brazil vượt qua vòng loại ở vị trí thứ 5 của khu vực Nam Mỹ (thắng 8, hòa 4, thua 6).

Nhận định Brazil tại World Cup 2026

Theo dự đoán Opta World Cup 2026, Brazil có 6,7% cơ hội vô địch và 12,5% khả năng vào chung kết. Những con số này đủ để xếp họ vào nhóm ứng viên, nhưng cũng phản ánh thực tế rằng Selecao chưa phải lựa chọn số một. Bài nhận định Brazil World Cup 2026 vì thế phải bắt đầu từ sự thận trọng: đây là đội có trần năng lực rất cao, nhưng vẫn còn nhiều rủi ro trong quá trình vận hành.

Sức mạnh, phong độ của Brazil trước World Cup 2026

Brazil vẫn là đội tuyển có sức hút đặc biệt ở mọi kỳ World Cup. Họ có bề dày lịch sử, số lần vô địch nhiều nhất và thói quen được đặt vào nhóm cạnh tranh danh hiệu. Tuy nhiên, vị thế hiện tại không chỉ dựa trên quá khứ. Brazil bước vào giải với lực lượng có chiều sâu, đặc biệt ở hàng công, nơi Vinicius Junior, Raphinha, Matheus Cunha, Endrick hay Neymar đều có thể tạo khác biệt theo những cách khác nhau.

Phong độ của Brazil trước World Cup 2026 chưa thật sự ổn định. Vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ là chiến dịch khó khăn của Brazil, với nhiều thất bại đáng chú ý và thứ hạng không tương xứng kỳ vọng. Việc thay HLV trong giai đoạn chuẩn bị khiến quá trình xây dựng hệ thống bị rút ngắn. Ancelotti không có quá nhiều trận đấu chính thức để hoàn thiện đội hình, nên phần lớn thử nghiệm phải diễn ra qua loạt giao hữu.

Các trận thắng Panama 6-2 và Ai Cập 2-1 giúp Brazil có thêm sự tự tin trước ngày ra quân, nhưng chưa đủ để xóa hết nghi ngại. Đội bóng của Ancelotti vẫn phải chứng minh rằng sức mạnh cá nhân có thể chuyển hóa thành hiệu quả tập thể. Ở tuyến dưới, sự hiện diện của Marquinhos, Gabriel Magalhaes và các thủ môn giàu kinh nghiệm tạo nền móng vững hơn. Tuyến giữa với Casemiro và Bruno Guimaraes có vai trò giữ nhịp, che chắn và mở ra những pha chuyển trạng thái nhanh.

Neymar không còn ở đỉnh cao, Vinicius Junior là niềm hy vọng số 1 của Brazil. (Ảnh: Reuters)

Chiến thuật của đội tuyển Brazil

Brazil dưới thời Ancelotti được định hình theo hướng tấn công mạnh. Sơ đồ 4-2-4 là lựa chọn nổi bật, phản ánh đúng cấu trúc nhân sự hiện có: nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, nhưng số tiền vệ trung tâm đáng tin cậy ở mức hạn chế hơn. Khi vận hành tốt, hệ thống này giúp Brazil tạo sức ép lớn ở phần sân đối thủ, kéo giãn hàng thủ bằng tốc độ của các cầu thủ biên và khả năng đi bóng trực diện.

Vinicius và Raphinha là hai mũi nhọn quan trọng trong cách chơi ấy. Brazil có thể tấn công nhanh sau khi đoạt bóng, đưa bóng sớm ra biên rồi khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ đối phương. Đây là hướng đi phù hợp với điểm mạnh của Ancelotti, người từng phát huy rất tốt tốc độ và khả năng bùng nổ của Vinicius tại Real Madrid.

Điểm mạnh rõ nhất của Brazil là chất lượng cá nhân ở 1/3 cuối sân. Chỉ cần một pha tăng tốc, một tình huống đảo cánh hoặc một khoảnh khắc xử lý trong vòng cấm, họ có thể thay đổi cục diện trận đấu. Ngoài ra, Brazil cũng có cặp trung vệ đẳng cấp cao. Marquinhos mang kinh nghiệm và khả năng chỉ huy, còn Gabriel Magalhaes đem lại sức mạnh tranh chấp, khả năng phòng ngự khu vực và sự ổn định.

Rủi ro lớn nhất nằm ở sự cân bằng. Khi chơi với 4 cầu thủ tấn công, hai tiền vệ trung tâm phải bao quát không gian rất rộng. Nếu Brazil mất bóng ở khu vực giữa sân, khoảng trống trước hàng thủ có thể bị khai thác. Vị trí hậu vệ biên cũng là dấu hỏi, nhất là khi đội không còn nhiều lựa chọn ở đẳng cấp từng làm nên thương hiệu Brazil. Ngoài ra, việc nhiều ngôi sao tấn công chưa đạt hiệu suất tốt như ở CLB khiến Ancelotti phải giải bài toán kết nối, không chỉ chọn người hay nhất.

Đội hình Brazil dự World Cup 2026.

Cầu thủ quan trọng của Brazil tại World Cup 2026

Vinicius Junior là trung tâm kỳ vọng lớn nhất. Ở cấp CLB, anh đã chứng minh mình thuộc nhóm cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất thế giới. Nhưng trong màu áo Brazil, Vinicius vẫn cần một giải đấu lớn để khẳng định vai trò thủ lĩnh chuyên môn. Nếu Ancelotti xây dựng hệ thống chuyển trạng thái nhanh, Vinicius sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất nhờ tốc độ, khả năng đi bóng và sự táo bạo trong các pha xử lý một đối một.

Raphinha là nhân tố quan trọng không kém. Anh có thể đá biên, bó vào trung lộ hoặc tham gia pressing ở cường độ cao. Dữ liệu từ Opta cho thấy Raphinha là cầu thủ Brazil đóng góp nhiều nhất ở vòng loại 2026 với 5 bàn và 2 kiến tạo. Điểm mạnh của Raphinha nằm ở tính trực diện, khả năng dứt điểm bằng chân trái và sự linh hoạt trong vai trò. Trong một đội hình có nhiều cầu thủ thích cầm bóng, sự quyết đoán của anh là giá trị lớn.

Neymar là trường hợp đặc biệt. Anh không còn ở giai đoạn đỉnh cao thể lực và cũng gặp vấn đề chấn thương trước giải, nhưng tầm ảnh hưởng của Neymar với Brazil vẫn rất lớn. Nếu không đủ khả năng đá chính thường xuyên, anh vẫn có thể là phương án tạo đột biến từ ghế dự bị, đặc biệt trong các trận đấu bế tắc. Với nhãn quan, kỹ thuật và kinh nghiệm ở những kỳ World Cup trước, Neymar là “canh bạc” cảm xúc nhưng không thể xem nhẹ về chuyên môn.

Cơ hội đi tiếp của Brazil tại World Cup 2026

Brazil nằm ở bảng C cùng Morocco, Haiti và Scotland. Theo Opta, họ có 60,8% cơ hội đứng đầu bảng và 96,9% khả năng vào vòng 1/16. Đây là tỷ lệ rất cao, phản ánh khoảng cách chất lượng giữa Brazil với phần còn lại của bảng đấu, dù Morocco rõ ràng là đối thủ không dễ chịu.

Trận mở màn gặp Morocco có thể định hình cục diện bảng C. Morocco là đội có tổ chức, giàu thể lực và từng chứng minh khả năng gây khó cho các đội mạnh. Nếu Brazil thắng trận này, cơ hội chiếm ngôi đầu bảng sẽ rộng mở. Ngược lại, một kết quả không như ý có thể khiến áp lực tăng mạnh trước các trận gặp Haiti và Scotland.

Rủi ro vẫn nằm ở các trận knock-out. Brazil có đủ ngôi sao để thắng một trận lớn, nhưng cũng có thể trả giá nếu hàng công thiếu hiệu quả hoặc hệ thống 4-2-4 bị đối thủ khai thác khoảng trống. Cơ hội vô địch 6,7% không phải thấp, nhưng cũng cho thấy Selecao cần nhiều hơn danh tiếng và chất lượng cá nhân. Với Brazil, World Cup 2026 là bài kiểm tra lớn cho canh bạc Ancelotti: hoặc mở ra hành trình chinh phục ngôi sao thứ sáu, hoặc kéo dài thêm nỗi chờ đợi từ năm 2002.

Lịch thi đấu World Cup 2026 của Brazil

Ngày 14/6 - 5h: Brazil vs Morocco (vòng bảng).

Ngày 20/6 - 7h30: Brazil vs Haiti (vòng bảng).

Ngày 25/6 - 5h: Scotland vs Brazil (vòng bảng).