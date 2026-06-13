Bắt tạm giam cựu Chủ tịch UBND xã ở Nghệ An vì nhận hối lộ

(VTC News) -

Ngày 13/6, lãnh đạo xã Bích Hào (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Khánh Thành, cựu Chủ tịch UBND xã Bích Hào.

Theo quyết định, ông Nguyễn Khánh Thành bị áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ khỏi Đảng sau khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Khánh Thành khi đương chức. (Ảnh T.C)

Ông Nguyễn Khánh Thành (54 tuổi), có nhiều năm công tác tại địa phương và từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo ở xã Thanh Xuân (cũ). Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND xã Bích Hào, ông là Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân.

Trước đó, ông Thành có đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã Bích Hào với lý do sức khỏe. Tại kỳ họp ngày 18/4/2026, HĐND xã Bích Hào đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã đối với ông.

Ngày 8/5, UBND tỉnh Nghệ An giao ông Nguyễn Mạnh Hảo, Phó Chủ tịch UBND xã Bích Hào, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Xã Bích Hào được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập bốn xã Mai Giang, Thanh Lâm, Thanh Tùng và Thanh Xuân của huyện Thanh Chương cũ. Trụ sở hành chính của xã đặt tại địa bàn xã Mai Giang trước đây.