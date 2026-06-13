Thủ tướng yêu cầu TP.HCM hoàn thành dự án chống ngập 10.000 tỷ trong năm 2026

(VTC News) -

Đây là một trong những nội dung được Thủ tướng Lê Minh Hưng đề cập trong kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ngày 13/6.

Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.HCM đạt được thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển chung của cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu TP.HCM xử lý dứt điểm các vướng mắc, hoàn thành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Theo Thủ tướng, TP.HCM đã có nhiều đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng quyết liệt, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chủ động đối diện và xử lý các vấn đề thực tiễn đặt ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, TP.HCM vẫn còn nhiều hạn chế cần sớm khắc phục. Trong đó, tư duy đổi mới chưa lan tỏa đồng đều đến tất cả các cấp, ngành.

Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I đạt 8,27%, dù ở mức khá nhưng chưa đạt kịch bản đề ra từ 10,5-11%, tạo áp lực lớn cho các quý còn lại để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay.

Thủ tướng cũng chỉ ra tiến độ giải ngân đầu tư công của thành phố còn chậm so với quy mô nguồn vốn được giao. Việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; kết nối giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp nhằm giải quyết các bài toán lớn của đô thị vẫn còn nhiều hạn chế.

Bên cạnh đó, các vấn đề tồn tại như ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường chưa được xử lý căn cơ, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh cũng như chất lượng sống của người dân. Thành phố cũng còn nhiều dự án tồn đọng kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đang chờ "hồi sinh".

Đề cập đến dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1, thường được gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, Thủ tướng cho biết đây là một trong những nội dung ông đặc biệt quan tâm khi làm việc với lãnh đạo thành phố.

"Khi vào tới TP.HCM, tôi đã hỏi ngay Bí thư Thành ủy về tiến độ xử lý dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu làm rõ các giải pháp triển khai trong thời gian tới, những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại cũng như thẩm quyền xử lý của từng cấp. Thủ tướng khẳng định Trung ương và Chính phủ luôn sẵn sàng phối hợp cùng địa phương để tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ.

"Tôi và Bí thư Thành ủy TP.HCM thống nhất năm nay phải xử lý xong các vấn đề của dự án. Những vướng mắc thuộc cấp Trung ương, đặc biệt liên quan đến ngân hàng, Chính phủ sẽ có biện pháp phù hợp để hỗ trợ, nhưng thành phố phải chủ động giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền đối với chủ đầu tư", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, cơ chế xử lý các khó khăn, vướng mắc hiện đã được quy định trong Kết luận số 24 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 29 của Quốc hội cùng các nghị định của Chính phủ. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là khẩn trương tổ chức thực hiện.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng đề nghị TP.HCM tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Trung ương cho phép áp dụng. Thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan để sớm hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới.

Thủ tướng cũng yêu cầu TP.HCM chủ động nghiên cứu, đề xuất các nhóm chính sách đồng bộ, mang tính đột phá và khả thi cao, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như tài chính, đất đai và hạ tầng. Đây được xem là nền tảng pháp lý quan trọng để Thành phố triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.