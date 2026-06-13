XSMT 13/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 13/6/2026

XSMT thứ 7 ngày 13/6. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 13/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Trong kỳ quay này, KQXSMT 13/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 13/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 13/6/2026 - Xổ số miền Trung thứ 7 mới nhất

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Kết quả xổ số miền Trung ngày 8/6/2026, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 8/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 8/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ Hai: XSMT sẽ quay tại Phú Yên (XSPY), Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT sẽ mở thưởng ở Đắk Lắk (XSDLK), Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT sẽ quay tại Đà Nẵng (XSDNA), Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT sẽ mở thưởng ở Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT), Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: XSMT sẽ quay tại Gia Lai (XSGL), Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ mở thưởng ở Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG), Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT sẽ quay tại Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH), Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMT

- Người trúng thưởng có thể làm thủ tục nhận giải tại trụ sở công ty xổ số kiến thiết, các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đại lý được ủy quyền chi trả theo quy định.

- Với các giải thưởng nhỏ, nhiều người thường chọn nhận tại đại lý để thuận tiện và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, hình thức này có thể kèm theo phí dịch vụ hoặc hoa hồng đổi thưởng, dao động khoảng 0,5% đến 1% tùy từng địa điểm.

- Đối với giải thưởng giá trị lớn, người chơi nên đến trực tiếp công ty xổ số phát hành vé để lĩnh thưởng. Cách này giúp nhận đủ giá trị giải thưởng sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế (nếu có) và không phát sinh thêm chi phí đổi thưởng.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng cần đảm bảo còn nguyên trạng, nguyên khổ, nguyên dãy số dự thưởng, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Sau thời gian này, vé trúng sẽ không còn hiệu lực nhận giải.

- Giải thưởng được chi trả một lần, có thể nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng nhiều hạng giải, người chơi sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ các giải thưởng tương ứng theo quy định.

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