Huawei Smart String ESS: Lưu trữ năng lượng tái tạo và ổn định lưới điện

(VTC News) -

Trong bối cảnh quá trình chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, năng lượng tái tạo ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn điện. Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng của điện mặt trời và điện gió cũng đặt ra những thách thức mới đối với hệ thống điện, đặc biệt là khả năng cân bằng cung cầu, duy trì ổn định tần số, điện áp và đảm bảo chất lượng điện năng.

Trong xu thế đó, hệ thống lưu trữ năng lượng (Energy Storage System - ESS) đang dần trở thành một thành phần hạ tầng thiết yếu của hệ thống điện hiện đại.

ESS không còn đơn thuần là giải pháp lưu trữ phần điện năng dư thừa mà ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng tích hợp năng lượng tái tạo, hỗ trợ vận hành lưới điện và tối ưu hiệu quả đầu tư cho các dự án năng lượng quy mô lớn.

Với kinh nghiệm triển khai hàng nghìn dự án lưu trữ năng lượng trên toàn cầu, Huawei Digital Power đã phát triển giải pháp Huawei Smart String ESS – mô hình lưu trữ năng lượng thế hệ mới được thiết kế nhằm giải quyết đồng thời các yêu cầu về hiệu suất, độ tin cậy, an toàn và khả năng mở rộng trong dài hạn.

Tối ưu hiệu suất suốt vòng đời dự án

Đối với các dự án nhà máy điện mặt trời quy mô lớn, hiệu quả đầu tư không chỉ được đánh giá qua phần vốn ban đầu mà còn thông qua khả năng duy trì hiệu suất trong nhiều năm vận hành.

Trong các hệ thống lưu trữ tập trung truyền thống, sự chênh lệch về nhiệt độ, số chu kỳ sạc xả hoặc tình trạng sức khỏe giữa các pack pin có thể khiến toàn bộ hệ thống bị giới hạn bởi pack pin có trạng thái kém nhất. Điều này làm giảm lượng điện năng có thể khai thác thực tế theo thời gian.

Huawei Smart String ESS giải quyết vấn đề này bằng công nghệ tối ưu hoá từng cụm pin. Mỗi cụm pin được quản lý độc lập, cho phép hệ thống phân bổ sạc xả linh hoạt hơn, giảm hao hụt dung lượng và duy trì khả năng khai thác năng lượng hiệu quả trong dài hạn.

Đối với các dự án có thời gian vận hành từ 10 đến 15 năm hoặc lâu hơn, đây là yếu tố quan trọng góp phần cải thiện hiệu quả tài chính và tối ưu LCOE cho toàn bộ dự án.

Hỗ trợ nâng cao khả năng tích hợp năng lượng tái tạo

Sự phát triển nhanh của năng lượng điện mặt trời đang đặt ra những yêu cầu mới đối với hệ thống điện. Nguồn phát biến động theo điều kiện thời tiết khiến việc duy trì sự ổn định của lưới điện trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Vì vậy, ESS không chỉ đóng vai trò lưu trữ điện năng mà còn trở thành công cụ hỗ trợ điều tiết công suất. Hệ thống có thể hấp thụ phần điện năng dư thừa vào những thời điểm sản lượng phát cao và giải phóng năng lượng khi hệ thống cần bổ sung công suất.

Với khả năng xử lý nhanh, hệ thống pin lưu trữ năng lượng góp phần giảm dao động công suất, hỗ trợ ổn định điện áp và nâng cao khả năng tích hợp nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện.

An toàn đa lớp cho hệ thống lưu trữ quy mô lớn

Đối với các nhà máy điện mặt trời quy mô lớn, an toàn luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Không chỉ liên quan đến thiết bị, các yêu cầu về an toàn còn ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy vận hành và hiệu quả đầu tư dài hạn của dự án.

Huawei Smart String ESS được phát triển với kiến trúc bảo vệ đa lớp từ cell pin, pack pin, hệ thống quản lý pin (BMS) đến hệ thống quản lý năng lượng tổng thể. Các cơ chế giám sát liên tục giúp phát hiện sớm bất thường và cô lập sự cố trước khi ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

Linh hoạt mở rộng theo nhu cầu thực tế

Một trong những thách thức của các dự án năng lượng là nhu cầu mở rộng công suất theo từng giai đoạn phát triển. Việc nâng cấp hệ thống lưu trữ thường gặp khó khăn do sự khác biệt về tuổi thọ giữa pin cũ và pin mới.

Huawei Smart String ESS cho phép bổ sung các cụm pin mới mà vẫn duy trì hiệu suất vận hành tối ưu. Điều này giúp chủ đầu tư linh hoạt hơn trong kế hoạch phát triển dự án, đồng thời giảm áp lực đầu tư lớn ngay từ giai đoạn đầu.

Hoa Nam Energy đồng hành cùng các dự án năng lượng quy mô lớn tại Việt Nam

Là đối tác VAP của Huawei Digital Power tại Việt Nam, Hoa Nam Energy đồng hành cùng chủ đầu tư từ giai đoạn khảo sát, thiết kế, cấu hình hệ thống đến triển khai và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình vận hành.

Thông qua việc phân tích đặc điểm nguồn phát, yêu cầu đấu nối và mục tiêu đầu tư của từng dự án, đội ngũ kỹ sư Hoa Nam Energy đưa ra cấu hình phù hợp nhằm cân bằng giữa hiệu quả đầu tư, độ tin cậy vận hành và khả năng mở rộng trong tương lai.