Công an phát hiện 2 khẩu súng cùng nhiều viên đạn cất giấu trên xe ô tô

Sáng 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tạm giữ hình sự Dương Nguyễn Chí Thanh (SN 2000, trú tổ dân phố 25, phường Phan Rang) để điều tra các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đồng thời, cơ quan chức năng đang giám định số súng, đạn thu giữ được từ đối tượng này.

Đối tượng Dương Nguyễn Chí Thanh.

Trước đó, khoảng 10h ngày 9/6, nhận tin báo của người dân về một ô tô có biểu hiện nghi vấn đậu tại khu vực bờ kè thuộc thôn Khánh Tường, Công an xã Ninh Hải đã cử tổ công tác đến kiểm tra. Qua kiểm tra hành chính xe ô tô Mitsubishi Xpander do Dương Nguyễn Chí Thanh điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện trong hộc táp lô có 2 khẩu súng cùng 5 viên đạn kim loại.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thanh khai đã đặt mua số súng, đạn trên qua mạng xã hội Facebook với mục đích “bắn chim”, sau đó cất giấu trên xe và chưa sử dụng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thanh tại phường Phan Rang, lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm 23 viên đạn kim loại, một túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan. Qua xác minh, Dương Nguyễn Chí Thanh từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khẩu súng thu giữ từ đối tượng Thanh.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Ninh Hải phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép thông qua các hội, nhóm trên không gian mạng; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.