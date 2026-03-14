Quỹ bình ổn giá xăng dầu đủ hỗ trợ trong 15 ngày, Bộ Công Thương nêu đề xuất

(VTC News) -

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), trước khi chi, quỹ bình ổn giá xăng dầu còn khoảng hơn 5.600 tỷ đồng. Với mức chi sử dụng 4.000 đồng/lít xăng và 5.000 đồng/lít dầu, quỹ này chỉ có thể hỗ trợ bình ổn giá trong khoảng 15 ngày, nếu tiếp tục duy trì mức chi như hiện nay.

Vì vậy, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng các phương án trình Thủ tướng xem xét, trong đó có khả năng ứng trước hoặc bố trí nguồn dự phòng trong trường hợp giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đồng thời, hai bộ cũng đang nghiên cứu đề xuất Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu nhằm bổ sung thêm công cụ tài khóa để bình ổn thị trường.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu chỉ có thể hỗ trợ trong khoảng 15 ngày, nếu áp dụng mức chi như hiện nay.

Vì sao không điều hành giá xăng dầu định kỳ hằng tuần?

Ông Linh cũng giải thích về việc điều hành giá xăng dầu linh hoạt theo ngày trong những ngày gần đây. Theo đó, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, việc điều hành giá xăng dầu trong nước đang được thực hiện theo hướng linh hoạt hơn nhằm bám sát diễn biến thị trường thế giới, đồng thời bảo đảm ổn định cung cầu trong nước.

Trước đây, giá xăng dầu được điều hành định kỳ hằng tuần, vào thứ Năm. Việc điều chỉnh giá được tính toán dựa trên giá cơ sở của xăng dầu thế giới trong khoảng thời gian của kỳ điều hành trước đó.

Tuy nhiên, khi xung đột tại Trung Đông khiến giá xăng dầu thế giới biến động mạnh, tăng giảm đột ngột theo từng ngày, thậm chí từng giờ, cơ chế điều hành theo chu kỳ cố định đã bộc lộ những hạn chế nhất định.

Trước tình hình này, Bộ Công Thương đã báo cáo và được Thủ tướng Phạm Minh Chính cho phép áp dụng cơ chế điều hành giá linh hoạt hơn theo Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026.

Cụ thể, nếu giá xăng dầu thế giới biến động bất thường, tăng trên 7%, cơ quan quản lý có thể xem xét điều hành giá sớm, thậm chí theo từng ngày. Đồng thời, việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng được triển khai để giảm bớt tác động tới thị trường.

Thực tế cho thấy, nhờ cơ chế điều hành linh hoạt cùng với việc chi sử dụng quỹ bình ổn ở mức khoảng 4.000 đồng/lít xăng và 5.000 đồng/lít dầu diesel, giá xăng dầu trong nước đã dần ổn định trong những ngày gần đây.

Biện pháp này không chỉ giúp bám sát diễn biến của thị trường thế giới mà còn tạo động lực để doanh nghiệp chủ động nhập khẩu nguồn hàng, đồng thời giảm tâm lý hoang mang, tích trữ của người dân.

Ông Trần Hữu Linh cũng cho biết, hoạt động nhập khẩu xăng dầu luôn có độ trễ nhất định, thường từ 3-4 ngày. Do đó, việc điều hành giá trong nước vẫn phải dựa trên giá cơ sở của những ngày liền kề trước đó. Đây là nguyên tắc quan trọng nhằm bảo đảm việc điều hành giá vừa bám sát diễn biến thị trường thế giới, vừa phù hợp với thực tế vận hành của thị trường trong nước.

“Trong thực tế, có những thời điểm người dân thấy giá xăng dầu trong nước vẫn ở mức cao dù giá thế giới của ngày hôm đó đã giảm. Nguyên nhân là do việc điều hành giá phải dựa trên giá cơ sở của những ngày trước đó trong chu kỳ tính toán.

Vì vậy, nếu những ngày trước giá thế giới ở mức cao thì giá trong nước tại thời điểm điều hành vẫn có thể cao hơn. Ngược lại, khi giá thế giới giảm, người dân cũng sẽ được hưởng lợi từ xu hướng giảm này trong các ngày tiếp theo.

Việc điều hành giá linh hoạt theo diễn biến thị trường sẽ giúp phản ánh sát hơn sự biến động tăng giảm của giá xăng dầu thế giới. Cơ quan quản lý cũng mong doanh nghiệp và người dân thấu hiểu cơ chế điều hành hiện nay, bởi đây là giải pháp kịp thời và cần thiết trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động mạnh”, ông Linh lý giải.

Tăng cường dự trữ

Bên cạnh việc điều hành giá, vấn đề nâng cao năng lực dự trữ xăng dầu cũng đang được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết nhằm tăng khả năng ứng phó trước các biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Tại cuộc họp Tổ Công tác đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương xây dựng phương án mới về dự trữ xăng dầu nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động khó lường.

Phương án dự trữ xăng dầu được xem xét trên một số trụ cột chính. Thứ nhất là dự trữ quốc gia. Theo đó, cần tính toán mở rộng hệ thống kho dự trữ, đồng thời tăng cường nguồn lực cho dự trữ quốc gia, bao gồm cả việc huy động sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất và các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu nhà nước.

Thứ hai là dự trữ thương mại. Hiện nay, theo quy định, các doanh nghiệp đầu mối phải duy trì mức dự trữ tối thiểu tương đương 20 ngày cung ứng, trong khi các doanh nghiệp phân phối phải bảo đảm 5 ngày dự trữ.

Trong thời gian tới, cùng với việc hoàn thiện các quy định mới trong nghị định về kinh doanh xăng dầu, cơ quan quản lý sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ dự trữ thương mại theo quy định.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng đang nghiên cứu thêm các phương án dự trữ khác, trong đó có việc chủ động nguồn cung trên thị trường quốc tế. Mục tiêu là bảo đảm nguồn dầu thô và nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất xăng dầu trong nước khi xảy ra các biến động hoặc xung đột trên thị trường năng lượng thế giới.