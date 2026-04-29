Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026 quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo quy định mới, ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ 500 triệu đồng tăng lên 1 tỷ đồng.

Nghị định 141 của Chính phủ lần đầu quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế 1 tỷ đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ. Trong khi đó, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành chỉ quy định ưu đãi về thời gian miễn, giảm hoặc mức thuế suất, chưa có ngưỡng miễn riêng cho nhóm doanh nghiệp này.

Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng.

Quy định miễn thuế này không áp dụng đối với doanh nghiệp là công ty con hoặc công ty có quan hệ liên kết mà doanh nghiệp trong quan hệ liên kết không phải là doanh nghiệp đáp ứng điều kiện miễn thuế.

Nghị định này có hiệu lực từ 1/1/2026. Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống đã kê khai, nộp thuế trong quý đầu năm, thì số thuế đã nộp được bù trừ hoặc hoàn trả lại.

Hộ cá nhân doanh thu trên 1 tỷ đồng phải dùng hóa đơn điện tử có mã hoặc từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế. Trường hợp mới ra kinh doanh xác định doanh thu dưới 1 tỷ đồng nhưng trong năm tính thuế có doanh thu vượt ngưỡng sẽ phải đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử trong vòng 30 ngày.

Doanh nghiệp mới thành lập, nếu dự kiến doanh thu năm không quá 1 tỷ đồng, không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Cuối kỳ, nếu doanh thu thực tế vượt ngưỡng này, doanh nghiệp kê khai, quyết toán theo quy định và không bị tính tiền chậm nộp.

Số liệu của cơ quan thuế cho thấy khoảng 2,56 triệu hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Bộ Tài chính ước tính ngân sách nhà nước giảm thu khoảng 4.850 tỷ đồng so với chính sách hiện hành (ngưỡng 500 triệu đồng), và khoảng 16.650 tỷ đồng nếu so với 2025 khi còn áp dụng thuế khoán và ngưỡng 100 triệu đồng.