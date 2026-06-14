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Xuất bản ngày 14/06/2026 08:03 PM
Cập nhật lúc 08:07 PM ngày 14/06/2026

Con gái út Quyền Linh tuổi 18: Xinh như hoa hậu, thành tích học tập ấn tượng

Lê Chi
Lê Chi
(VTC News) -

Không hoạt động nghệ thuật nhưng Mai Thảo Ngọc (Hạt Dẻ) - con gái út của MC Quyền Linh nhận được nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, thành tích học tập ấn tượng.

MC Quyền Linh vừa chia sẻ hình ảnh trong lễ tốt nghiệp trung học của con gái út Mai Thảo Ngọc (biệt danh Hạt Dẻ). Nam MC không giấu được niềm tự hào khi con gái trưởng thành.

MC Quyền Linh vừa chia sẻ hình ảnh trong lễ tốt nghiệp trung học của con gái út Mai Thảo Ngọc (biệt danh Hạt Dẻ). Nam MC không giấu được niềm tự hào khi con gái trưởng thành.

"Chúc mừng út Dẻ yêu thương của ba. Ba mẹ và chị Lọ Lem hạnh phúc lắm luôn đó. Nhìn con cười vui với thầy cô, bạn bè trong ngày tốt nghiệp mà ba sung sướng không thể nào tả nổi", Quyền Linh chia sẻ.

"Chúc mừng út Dẻ yêu thương của ba. Ba mẹ và chị Lọ Lem hạnh phúc lắm luôn đó. Nhìn con cười vui với thầy cô, bạn bè trong ngày tốt nghiệp mà ba sung sướng không thể nào tả nổi", Quyền Linh chia sẻ.

Thảo Ngọc sinh năm 2008, là con gái thứ hai của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Nếu chị gái Lọ Lem được yêu mến bởi vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính thì Hạt Dẻ lại gây ấn tượng với phong cách năng động và cá tính hơn.

Thảo Ngọc sinh năm 2008, là con gái thứ hai của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Nếu chị gái Lọ Lem được yêu mến bởi vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính thì Hạt Dẻ lại gây ấn tượng với phong cách năng động và cá tính hơn.

Ở tuổi 18, cô sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt thanh tú cùng má lúm đồng tiền duyên dáng.

Ở tuổi 18, cô sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt thanh tú cùng má lúm đồng tiền duyên dáng.

Nhiều khán giả nhận xét Hạt Dẻ ngày càng xinh đẹp, tự tin và phong cách thời trang hiện đại không thua kém nhiều hot girl cùng trang lứa.

Nhiều khán giả nhận xét Hạt Dẻ ngày càng xinh đẹp, tự tin và phong cách thời trang hiện đại không thua kém nhiều hot girl cùng trang lứa.

Mỗi lần xuất hiện cùng gia đình, con gái út Quyền Linh đều nhận được sự chú ý từ công chúng.

Mỗi lần xuất hiện cùng gia đình, con gái út Quyền Linh đều nhận được sự chú ý từ công chúng.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Hạt Dẻ còn được gia đình định hướng chú trọng việc học. Sau khi hoàn thành chương trình trung học, cô dự định theo học ngành Công nghệ Truyền thông tại Đại học RMIT Việt Nam ở TP.HCM. Đây cũng là ngôi trường quốc tế mà chị gái Lọ Lem đang theo học.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Hạt Dẻ còn được gia đình định hướng chú trọng việc học. Sau khi hoàn thành chương trình trung học, cô dự định theo học ngành Công nghệ Truyền thông tại Đại học RMIT Việt Nam ở TP.HCM. Đây cũng là ngôi trường quốc tế mà chị gái Lọ Lem đang theo học.

Bên cạnh việc học, Hạt Dẻ còn có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Theo chia sẻ của doanh nhân Dạ Thảo, con gái út biết chơi đàn, yêu thích hội họa và có khả năng vẽ tranh từ nhỏ

Bên cạnh việc học, Hạt Dẻ còn có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Theo chia sẻ của doanh nhân Dạ Thảo, con gái út biết chơi đàn, yêu thích hội họa và có khả năng vẽ tranh từ nhỏ

Là con gái của một trong những MC nổi tiếng nhất Việt Nam, Hạt Dẻ từ nhỏ đã quen với sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, Quyền Linh luôn có cách dạy con khác biệt.

Là con gái của một trong những MC nổi tiếng nhất Việt Nam, Hạt Dẻ từ nhỏ đã quen với sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, Quyền Linh luôn có cách dạy con khác biệt.

Nam MC nhiều lần khẳng định không muốn các con bước chân vào showbiz khi còn đang đi học. Theo anh, việc cho các con tham dự một số sự kiện chỉ nhằm giúp các con học hỏi thêm về kỹ năng sống và mở rộng trải nghiệm.

Nam MC nhiều lần khẳng định không muốn các con bước chân vào showbiz khi còn đang đi học. Theo anh, việc cho các con tham dự một số sự kiện chỉ nhằm giúp các con học hỏi thêm về kỹ năng sống và mở rộng trải nghiệm.

Không chỉ vậy, Quyền Linh còn nổi tiếng với quan điểm dạy con tự lập. Anh từng cho biết khi các con đủ tuổi trưởng thành, anh muốn các con tự bước đi bằng chính khả năng của mình thay vì dựa vào danh tiếng hay điều kiện kinh tế của gia đình.

Không chỉ vậy, Quyền Linh còn nổi tiếng với quan điểm dạy con tự lập. Anh từng cho biết khi các con đủ tuổi trưởng thành, anh muốn các con tự bước đi bằng chính khả năng của mình thay vì dựa vào danh tiếng hay điều kiện kinh tế của gia đình.

Có lẽ cũng nhờ cách giáo dục ấy mà dù sinh ra trong gia đình nổi tiếng, Hạt Dẻ vẫn giữ được sự giản dị, tự nhiên

Có lẽ cũng nhờ cách giáo dục ấy mà dù sinh ra trong gia đình nổi tiếng, Hạt Dẻ vẫn giữ được sự giản dị, tự nhiên

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