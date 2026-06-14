Con gái út Quyền Linh tuổi 18: Xinh như hoa hậu, thành tích học tập ấn tượng

Không chỉ vậy, Quyền Linh còn nổi tiếng với quan điểm dạy con tự lập. Anh từng cho biết khi các con đủ tuổi trưởng thành, anh muốn các con tự bước đi bằng chính khả năng của mình thay vì dựa vào danh tiếng hay điều kiện kinh tế của gia đình.