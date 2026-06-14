Ngôi sao Tây Ban Nha mang món đồ đặc biệt của vợ đến World Cup 2026

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn với Marca, hậu vệ Marc Cucurella của đội tuyển Tây Ban Nha tiết lộ anh mang theo một món đồ rất đặc biệt tới World Cup 2026. Đó không phải vật dụng thi đấu hay có liên quan đến bóng đá, mà là chiếc áo ngủ của vợ anh.

“Tôi mang theo khá nhiều thứ. Tôi có vài chiếc móc khóa do các con tự làm tặng. Tôi cũng mang theo chiếc áo ngủ của vợ, thứ đã đồng hành cùng tôi ở EURO, và lần này lại bỏ nó vào vali để xem liệu nó có tiếp tục mang đến may mắn như trước hay không. Ngoài ra còn có iPad và một vài món đồ để giải trí trong thời gian rảnh”, anh chia sẻ.

Tại EURO 2024, hậu vệ sinh năm 1998 là một trong những nhân tố nổi bật giúp Tây Ban Nha đăng quang sau khi đánh bại Anh trong trận chung kết. Vì vậy, chiếc áo này được hậu vệ thuộc biên chế Chelsea xem là một trong những "bùa hộ mệnh" đặc biệt.

Hậu vệ Marc Cucurella mang áo ngủ của vợ tới tham dự World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

World Cup 2026 đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Cucurella khi đây là lần đầu tiên anh tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hậu vệ 27 tuổi không giấu được sự háo hức trước trải nghiệm mới.

"Được góp mặt ở World Cup là điều vô cùng khó khăn. Những đồng đội từng dự giải nói với tôi rằng không có sân khấu nào tuyệt vời hơn World Cup. Giờ đây tôi đã có cơ hội trải nghiệm điều đó. Tôi rất hạnh phúc và trên hết là cực kỳ háo hức được bắt đầu", anh nói.

Tương lai của anh ở câu lạc bộ hiện đang trở thành chủ đề nóng hổi. Chelsea đã trải qua một mùa giải 2025-2026 đáng thất vọng, kết thúc ở vị trí thứ 10 tại Ngoại hạng Anh, và không có cơ hội tham dự cúp châu Âu mùa giải tới.

Trước tình hình này, Marc Cucurella chia sẻ: “Hiện tại tôi không muốn nói về chuyện đó. Thật vậy, tôi rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, tôi rất hạnh phúc, gia đình tôi cũng rất hạnh phúc. Dù có chuyện gì xảy ra, đừng làm tôi phát điên. Tôi không thích chịu gánh nặng bởi những nỗi lo lắng. Tôi đã có đủ những gì mình đang có, không cần thêm gánh nặng nào nữa”.

Sau chức vô địch EURO, Tây Ban Nha bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch.

Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng Cape Verde, Uruguay và Saudi Arabia. "La Roja" sẽ mở màn bằng trận ra quân đối đầu với Cape Verde lúc 23h ngày 15/6.