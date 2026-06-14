Cục CSGT: Dự kiến bỏ phần sát hạch lái xe mô phỏng từ 1/7

(VTC News) -

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), từ ngày 1/7/2026, phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trong sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô dự kiến sẽ được bãi bỏ.

Nếu quy định mới được áp dụng, thí sinh thi giấy phép lái xe các hạng từ B đến DE sẽ chỉ còn thực hiện 3 nội dung sát hạch gồm lý thuyết, sa hình và đường trường.

Cục CSGT cho biết, nội dung trên được quy định tại Nghị định 94/2026 của Chính phủ về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, ban hành ngày 31/3/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Trong nghị định này, quy định về trang bị thiết bị sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông và phòng sát hạch mô phỏng tại các trung tâm sát hạch lái xe đã được loại bỏ.

Phần thi mô phỏng lái xe. (Ảnh minh hoạ).

Cùng với đó, dự thảo thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế (dự kiến thay thế Thông tư 12/2025) cũng đưa ra quy định bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính kể từ ngày 1/7/2026.

Theo Cục CSGT, dự thảo thông tư hiện đang được hoàn thiện theo trình tự rút gọn để trình Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, ký ban hành.

Trong thời gian từ nay đến trước ngày 1/7, việc tổ chức sát hạch lái xe vẫn thực hiện theo quy định hiện hành. Theo đó, thí sinh dự thi các hạng giấy phép lái xe B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE vẫn phải hoàn thành bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính.

Đây là 1 trong 4 nội dung sát hạch được quy định tại Thông tư 12/2025 của Bộ Công an. Theo quy định hiện hành, kỳ sát hạch lái xe ô tô gồm các phần thi lý thuyết, mô phỏng tình huống giao thông, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường.

Đây là nội dung hiện hành tại Thông tư 12/2025 của Bộ Công an. Theo quy định tại Điều 4, các phần thi sát hạch lái xe bao gồm sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình, sát hạch thực hành lái xe trên đường và sát hạch lái ôtô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

Trước đó, Cục CSGT cho biết từ thời điểm tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch lái xe đến hết ngày 7/5, tỷ lệ thí sinh đạt yêu cầu trong các kỳ sát hạch giấy phép lái xe ô tô đạt 54%, trong khi đối với xe máy là 65%.