Trực tiếp bóng đá Đức vs Curacao, bảng E World Cup 2026 hôm nay

Lực lượng, phong độ Curacao Phong độ của Curacao ở giai đoạn chuẩn bị không quá ổn định. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 4, hòa 3 và thua 3 trận. Họ vừa thắng Aruba 4-0, nhưng trước đó thua liên tiếp Scotland, Australia và Trung Quốc. Đội tuyển Curacao lần đầu tiên dự World Cup. (Ảnh: Reuters) Curacao ghi 18 bàn trong 10 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng 7-0 trước Bermuda và 4-0 trước Aruba. Dù vậy, con số này không phản ánh đầy đủ thử thách mà họ sắp gặp phải. Khi đối đầu những đội mạnh hơn, hàng thủ Curacao lộ nhiều khoảng trống và nhận tới 11 bàn thua trong 3 trận trước Scotland, Australia và Trung Quốc. Curacao không ghi nhận ca chấn thương đáng kể trước trận ra quân. Kenji Gorre đã vượt qua vấn đề ở đầu gối và có thể thi đấu. Leandro Bacuna dự kiến đeo băng đội trưởng, còn Tahith Chong đá ở hành lang tấn công.

Lực lượng, phong độ đội tuyển Đức Phong độ của Đức trước World Cup rất ấn tượng. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 9 và chỉ thua 1 trận. Kể từ sau thất bại 0-2 trước Slovakia tháng 9/2025, Đức thắng liền 9 trận trên mọi đấu trường. Đội tuyển Đức không vượt qua vòng bảng World Cup 2 lần gần nhất. (Ảnh: Reuters) Hàng công Đức ghi 28 bàn trong 10 trận gần nhất, trung bình 2,8 bàn mỗi trận. Những chiến thắng đậm trước Luxembourg, Slovakia và Phần Lan cho thấy Đức duy trì được khả năng áp đặt trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Đức chỉ có một trường hợp chưa chắc chắn về khả năng ra sân, liên quan đến Manuel Neuer. Thủ môn kỳ cựu này gặp vấn đề ở bắp chân nhưng vẫn được dự đoán bắt chính. HLV Nagelsmann có thể dùng cặp tiền vệ trung tâm trẻ Felix Nmecha và Aleksandar Pavlovic, trong khi bộ ba Sane, Musiala, Wirtz hỗ trợ Havertz ở tuyến trên.