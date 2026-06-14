Trực tiếp bóng đá Đức vs Curacao, bảng E World Cup 2026 hôm nay

Lực lượng, phong độ Curacao
Phong độ của Curacao ở giai đoạn chuẩn bị không quá ổn định. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 4, hòa 3 và thua 3 trận. Họ vừa thắng Aruba 4-0, nhưng trước đó thua liên tiếp Scotland, Australia và Trung Quốc.
Curacao ghi 18 bàn trong 10 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng 7-0 trước Bermuda và 4-0 trước Aruba. Dù vậy, con số này không phản ánh đầy đủ thử thách mà họ sắp gặp phải. Khi đối đầu những đội mạnh hơn, hàng thủ Curacao lộ nhiều khoảng trống và nhận tới 11 bàn thua trong 3 trận trước Scotland, Australia và Trung Quốc.
Curacao không ghi nhận ca chấn thương đáng kể trước trận ra quân. Kenji Gorre đã vượt qua vấn đề ở đầu gối và có thể thi đấu. Leandro Bacuna dự kiến đeo băng đội trưởng, còn Tahith Chong đá ở hành lang tấn công.
Lực lượng, phong độ đội tuyển Đức
Phong độ của Đức trước World Cup rất ấn tượng. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 9 và chỉ thua 1 trận. Kể từ sau thất bại 0-2 trước Slovakia tháng 9/2025, Đức thắng liền 9 trận trên mọi đấu trường.
Hàng công Đức ghi 28 bàn trong 10 trận gần nhất, trung bình 2,8 bàn mỗi trận. Những chiến thắng đậm trước Luxembourg, Slovakia và Phần Lan cho thấy Đức duy trì được khả năng áp đặt trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn.
Đức chỉ có một trường hợp chưa chắc chắn về khả năng ra sân, liên quan đến Manuel Neuer. Thủ môn kỳ cựu này gặp vấn đề ở bắp chân nhưng vẫn được dự đoán bắt chính. HLV Nagelsmann có thể dùng cặp tiền vệ trung tâm trẻ Felix Nmecha và Aleksandar Pavlovic, trong khi bộ ba Sane, Musiala, Wirtz hỗ trợ Havertz ở tuyến trên.
Đức đấu với Curacao (0h ngày 15/6)
Trận Đức đấu với Curacao diễn ra lúc 0h ngày 15/6 (giờ Việt Nam) trên sân NRG, Houston, Mỹ, trong trận ra quân bảng E World Cup 2026. Đây là cặp đấu có độ chênh lệch lớn nhất ở loạt trận mở màn. Đức là đội từng 4 lần vô địch thế giới còn Curacao lần đầu góp mặt ở World Cup. Theo Opta, cơ hội thắng của Đức lên tới 90,7%, trong khi Curacao chỉ có 3,3%.
Đội tuyển Đức không còn được nhắc đến như ứng viên số một cho chức vô địch, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Julian Nagelsmann vẫn sở hữu lực lượng vượt trội so với Curacao. Sau 2 kỳ World Cup liên tiếp bị loại ở vòng bảng, đội tuyển Đức cần khởi đầu thuyết phục để lấy lại vị thế.
Curacao là câu chuyện đặc biệt của World Cup 2026. Đội bóng vùng Caribe trở thành quốc gia nhỏ nhất về dân số và diện tích từng giành vé dự World Cup. Với Curacao, chỉ riêng việc xuất hiện ở giải đấu đã là cột mốc lịch sử. Tuy nhiên, thử thách ngay trận đầu là quá lớn.
Trực tiếp bóng đá Đức vs Curacao, bảng E World Cup 2026 hôm nay
Trực tiếp bóng đá Đức vs Curacao diễn ra lúc 0h ngày 15/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Đức đấu với Curacao mới nhất.
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