Nhận định Đức tại World Cup 2026: Áp lực trên vai Wirtz, Musiala

(VTC News) -

Đội tuyển Đức dự World Cup 2026 với tâm thế đặc biệt. Họ vừa là đội tuyển giàu truyền thống bậc nhất, vừa là tập thể cần sửa chữa hình ảnh sau 2 kỳ World Cup liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng. Với một nền bóng đá từng coi việc vào sâu là thói quen, những gì xảy ra năm 2018 và 2022 tạo ra sức ép lớn lên thế hệ hiện tại.

Nhận định Đức tại World Cup 2026

Julian Nagelsmann là trung tâm của quá trình tái thiết ấy. HLV 38 tuổi đem đến ý tưởng chiến thuật hiện đại, đề cao pressing, tốc độ luân chuyển bóng và tính linh hoạt trong hệ thống. Tuy nhiên, Đức không còn sở hữu cảm giác áp đảo như những thế hệ có Toni Kroos, Mesut Ozil, Philipp Lahm hay Miroslav Klose. Đội bóng này mạnh về cấu trúc, nhiều cầu thủ giỏi, nhưng vẫn cần chứng minh bản lĩnh ở các trận lớn.

Theo dữ liệu Opta được cung cấp, Đức có 5,8% cơ hội vô địch World Cup 2026. Đây không phải tỷ lệ của ứng viên số một, nhưng đủ để xếp họ vào nhóm đội có khả năng cạnh tranh nếu giải quyết được bài toán hiệu quả tấn công và sự cân bằng phòng ngự.

Đội tuyển Đức không có nhiều ngôi sao đẳng cấp hàng đầu như thế hệ vô địch World Cup 2014. (Ảnh: Reuters)

Sức mạnh, phong độ của Đức trước World Cup 2026

Đội tuyển Đức nằm ở bảng E World Cup 2026 cùng Curacao, Bờ Biển Ngà và Ecuador. Đây là bảng đấu được đánh giá thuận lợi cho đội bóng châu Âu. Opta cho rằng Đức có 59,9% khả năng đứng đầu bảng và 96,1% cơ hội vào vòng 1/16. Những con số này phản ánh vị thế vượt trội của họ trong bảng, dù Ecuador và Bờ Biển Ngà đều không phải đối thủ dễ bị xem nhẹ.

Về bề dày World Cup, Đức vẫn thuộc nhóm đặc biệt. Họ dự kỳ World Cup thứ 21, nhiều hơn mọi đội tuyển châu Âu khác, và chỉ kém Brazil về tổng số lần góp mặt. Bốn chức vô địch thế giới là nền tảng lịch sử rất lớn, nhưng cũng khiến áp lực trở lại mạnh mẽ hơn sau cú trượt dài ở 2 kỳ gần nhất.

Dưới thời Nagelsmann, Đức vượt qua vòng loại với 5 chiến thắng trong 6 trận. Họ khởi đầu bằng thất bại trước Slovakia, nhưng sau đó thắng 5 trận liên tiếp để đứng đầu bảng. Vấn đề không nằm ở khả năng kiểm soát thế trận trước các đối thủ yếu hơn, mà là việc Đức có đủ sắc bén và ổn định khi gặp những đội phòng ngự chặt, phản công nhanh hay không.

Ký ức từ World Cup 2022 vẫn là lời cảnh báo. Khi đó, Đức tạo ra 3,4 bàn thắng kỳ vọng mỗi 90 phút, cao nhất giải, nhưng chỉ ghi 6 bàn từ tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng 10,1 sau 3 trận. Họ là đội phung phí cơ hội nhiều nhất giải đấu. Bước vào World Cup 2026, mục tiêu của Nagelsmann không chỉ là giúp Đức tạo nhiều cơ hội, mà còn phải biến ưu thế ấy thành bàn thắng.

Đội hình Đức dự World Cup 2026.

Chiến thuật của đội tuyển Đức

Đội tuyển Đức hiện được xây dựng theo hướng linh hoạt. Nagelsmann thường sử dụng cấu trúc 4-2-3-1 hoặc 3-4-2-1, tùy đối thủ và trạng thái trận đấu. Điểm chung là cường độ pressing cao, khả năng kiểm soát bóng tốt và xu hướng đưa bóng lên phía trước nhanh hơn sau khi thoát pressing.

Số liệu vòng loại cho thấy Đức là đội rất thoải mái khi cầm bóng. Theo Action Network, họ đạt trung bình 66,7% thời lượng kiểm soát bóng, chuyền chính xác 90%, ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần trong 6 trận. Họ cũng có 4 trận giữ sạch lưới. Đây là nền tảng tốt cho một đội muốn kiểm soát nhịp độ, đẩy đối thủ về phần sân nhà và gây sức ép liên tục.

Điểm mạnh lớn nhất của Đức nằm ở khu vực giữa sân và các vị trí tấn công trung lộ. Florian Wirtz, Jamal Musiala và Kai Havertz đem lại nhiều phương án xử lý giữa các tuyến.

Tuy nhiên, điểm yếu là Đức chưa có một tiền đạo cắm ổn định. Nick Woltemade ghi 4 bàn ở vòng loại và là cầu thủ Đức có nhiều đóng góp bàn thắng nhất chiến dịch, nhưng anh không có phong độ cao. Deniz Undav là phương án dứt điểm đáng chú ý, song chưa chắc được Nagelsmann ưu tiên. Ngoài ra, thất bại 0-2 trước Slovakia cho thấy Đức có thể gặp vấn đề khi mất bóng trước các đội phản công sắc bén và phòng ngự lùi sâu.

Wirtz là nhân tố chủ chốt ở hàng công của đội tuyển Đức. (Ảnh: Reuters)

Cầu thủ quan trọng của Đức tại World Cup 2026

Florian Wirtz có thể quyết định các pha tấn công của đội tuyển Đức. Anh là mẫu cầu thủ số 10 hoạt động rộng, tham gia pressing và tạo liên kết với tuyến trên. Tuy nhiên, cầu thủ này chưa chứng tỏ được năng lực trong các trận đấu lớn.

Jamal Musiala là nguồn đột biến khác biệt nhờ khả năng làm rối cấu trúc phòng ngự đông người. Trong các trận mà Ecuador, Bờ Biển Ngà hoặc Curacao lùi sâu, khả năng xử lý trong phạm vi hẹp của Musiala có thể giúp Đức mở khóa thế trận. Vấn đề là tình trạng thể lực và nhịp thi đấu của Musiala từng bị ảnh hưởng, nên sự sẵn sàng của anh có tác động lớn đến sức tấn công của đội.

Joshua Kimmich giữ vai trò then chốt về tổ chức và bản lĩnh. Anh không còn chỉ được nhìn như một tiền vệ trung tâm, bởi Guardian cho rằng Nagelsmann có thể dùng Kimmich ở vị trí hậu vệ phải. Đây là lựa chọn có rủi ro, nhưng cũng giúp Đức có thêm một cầu thủ giỏi điều phối bóng ngay từ tuyến dưới. Bên cạnh Kimmich, kinh nghiệm của Manuel Neuer cũng rất quan trọng trong một giải đấu mà Đức cần lấy lại sự chắc chắn sau nhiều năm bất ổn.

Cơ hội đi tiếp của Đức tại World Cup 2026

Mục tiêu tối thiểu của Đức là vượt qua vòng bảng. Với 96,1% cơ hội vào vòng 1/16 theo Opta, việc bị loại sớm lần thứ ba liên tiếp sẽ là cú sốc rất lớn. Lịch thi đấu cũng tạo điều kiện để họ khởi đầu thuận lợi, khi gặp Curacao ở trận ra quân trước khi lần lượt đối đầu Bờ Biển Ngà và Ecuador.

Trận gặp Curacao là cơ hội để Đức tạo lợi thế sớm, nhưng cũng là bài kiểm tra tâm lý. Opta cho biết Đức thắng Curacao trong 90,7% mô phỏng trước trận, trong khi đối thủ chỉ có 3,6% khả năng tạo địa chấn. Dù vậy, đội bóng của Nagelsmann từng thua trận mở màn ở cả World Cup 2018 và 2022, nên một khởi đầu gọn gàng có ý nghĩa lớn hơn 3 điểm.

Hai trận sau đó mới phản ánh rõ hơn chất lượng thật của Đức. Bờ Biển Ngà có thể lực, tốc độ và sự đa dạng tấn công. Ecuador sở hữu nền tảng phòng ngự tốt, từng kết thúc vòng loại Nam Mỹ với hàng thủ rất chắc chắn. Đây là kiểu đối thủ có thể kéo Đức vào thế trận khó chịu nếu đội bóng châu Âu thiếu sắc bén ở 1/3 cuối sân.

Kịch bản hợp lý nhất là Đức đứng đầu bảng E và vào vòng knock-out với tâm thế của đội cửa trên. Tuy nhiên, khả năng tiến sâu phụ thuộc vào việc Wirtz, Musiala, Havertz và Woltemade có chuyển hóa được lượng cơ hội thành bàn thắng hay không. Với 5,8% cơ hội vô địch theo Opta, Đức chưa phải ứng viên hàng đầu, nhưng nếu Nagelsmann tìm được sự cân bằng giữa pressing, kiểm soát bóng và hiệu quả dứt điểm, Die Mannschaft hoàn toàn có thể biến World Cup 2026 thành giải đấu phục hưng sau nhiều năm thất vọng.