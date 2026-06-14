Xử phạt tài xế và chủ xe đầu kéo chở xe lu chằng buộc sơ sài trên cao tốc

(VTC News) -

Ngày 14/6, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục CSGT) thông tin xử phạt tài xế và chủ phương tiện tổng số tiền 66 triệu đồng do vận chuyển xe lu, xe bánh xích nhưng chằng buộc không đúng quy định khi lưu thông trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

CSGT xử phạt xe đầu kéo chở xe lu, xe bánh xích chằng buộc sơ sài trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. (Ảnh: Cục CSGT)

Trước đó, ngày 13/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km20+14 tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, lực lượng CSGT phát hiện xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 30B-164.22 kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 29R-045.28 đang vận chuyển máy móc, thiết bị phục vụ thi công công trình có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên rơ-moóc có một xe bánh xích không được chằng buộc và một xe lu chỉ được cố định bằng một dây xích. Theo CSGT, cách chằng buộc này không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ rơi, đổ hàng hóa, đặc biệt khi phương tiện qua lại trên tuyến cao tốc có tốc độ khai thác cao.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.V.T.C. (SN 1975, trú xã Hồi Cư, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi vận chuyển máy móc, thiết bị kỹ thuật nhưng chằng buộc không đúng quy định, với mức phạt 18 triệu đồng.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng lập biên bản đối với chủ phương tiện là Công ty CP Đ.T.X.D và K.T. (địa chỉ tại phường Láng, TP Hà Nội) về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe vận chuyển máy móc, thiết bị được chằng buộc không đúng quy định. Mức xử phạt đối với doanh nghiệp là 48 triệu đồng.

Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 66 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, việc chằng buộc không đúng quy định đối với các loại máy móc, thiết bị có trọng lượng lớn như xe lu, xe bánh xích có thể dẫn đến rơi, đổ hàng hóa, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc.

Trước đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, thuộc Phòng 6, Cục CSGT cũng xử phạt gần 90 triệu đồng đối với một trường hợp vi phạm trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Cụ thể, ngày 21/5, lực lượng CSGT phát hiện xe tải biển số 47H-086.xx do tài xế T.R.T. (SN 1999, trú xã Cam Lâm, Khánh Hòa) điều khiển chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép và không có giấy phép lái xe.

Với các hành vi trên, tài xế bị xử phạt tổng cộng 21,5 triệu đồng. Chủ phương tiện là HTX KDVT T.V.R. bị xử phạt 68 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển và để người làm công thực hiện hành vi vi phạm. Ngoài tổng mức xử phạt 89,5 triệu đồng, lực lượng chức năng còn tạm giữ phương tiện 7 ngày và buộc hạ chiều cao hàng hóa theo đúng quy định.