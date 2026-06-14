Hôm nay khu vực nào ở miền Bắc sẽ có mưa to?

(VTC News) -

Chiều tối và đêm nay (14/6), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Cơ quan khí tượng đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.

Chiều tối và đêm 14/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa dông, cục bộ có nơi mưa rất to. (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 14/6, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Trong khi đó, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Dự báo từ chiều tối và đêm 14/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Đáng chú ý, từ chiều tối 15/6 đến ngày 16/6, mưa tại khu vực này sẽ gia tăng đáng kể. Lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, có nơi vượt 170mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện các điểm mưa cường suất rất lớn, trên 100mm trong vòng 3 giờ.

Không chỉ miền Bắc, chiều tối và tối nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo một đợt mưa lớn khác tại vùng núi và trung du Bắc Bộ từ đêm 16 đến 17/6. Lượng mưa phổ biến trong đợt này từ 40-90mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được đánh giá ở cấp 1.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, sườn dốc, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo.