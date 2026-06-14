Sức mạnh Tây Ban Nha tại World Cup 2026: Ứng viên vô địch số 1

(VTC News) -

Tây Ban Nha dự World Cup 2026 với vị thế nhà vô địch châu Âu, được siêu máy tính của Opta và nhiều hệ thống dự đoán khác đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chiếc cúp vàng thế giới. Đội bóng có biệt danh "La Roja" đang trong chu kỳ mới: trẻ hơn, trực diện hơn, nhưng vẫn giữ được nền tảng kiểm soát bóng đặc trưng.

Theo dự đoán của Opta bằng thuật toán mô phỏng các kịch bản World Cup 2026, Tây Ban Nha có 16,2% cơ hội vô địch - cao nhất giải. Họ có HLV ổn định, phong độ dài hạn ấn tượng, tuyến giữa giàu kỹ thuật và đôi cánh trẻ có khả năng làm thay đổi trận đấu. Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri, Pedri hay Mikel Oyarzabal là những nhân tố quan trọng trong bài nhận định Tây Ban Nha World Cup 2026.

Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng Uruguay, Ả Rập Xê Út và Cape Verde. So với mặt bằng chung, Tây Ban Nha vẫn là đội mạnh nhất bảng. Opta đánh giá họ có 98,5% cơ hội đi tiếp, cao nhất trong số các đội dự giải, và 75,6% khả năng đứng đầu bảng H.

Sức mạnh, phong độ của Tây Ban Nha trước World Cup 2026

Sau chức vô địch EURO 2024, đội bóng của De la Fuente bước vào World Cup với chuỗi 31 trận bất bại ở các trận chính thức, dài nhất lịch sử đội tuyển trong nhóm trận không tính giao hữu. Họ cũng đứng đầu bảng vòng loại với 5 chiến thắng trong 6 trận, cho thấy sự ổn định không chỉ đến từ một giải đấu ngắn.

Opta chỉ ra Tây Ban Nha đạt trung bình 9,7 cú sút trúng đích mỗi 90 phút ở vòng loại World Cup 2026, cao hơn bất kỳ đội tuyển nào khác. Đây là thông số quan trọng, bởi nó phản ánh sự thay đổi trong cách chơi. Tây Ban Nha vẫn kiểm soát bóng, nhưng không còn chuyền qua lại quá chậm như giai đoạn cuối của thế hệ tiki-taka. Họ đưa bóng vào khu vực nguy hiểm nhiều hơn, dứt điểm nhanh hơn và tạo sức ép trực tiếp hơn lên khung thành đối thủ.

Chất lượng đội hình của Tây Ban Nha cũng rất cân bằng. Tuyến giữa vẫn là nền tảng với Rodri, Pedri, Gavi, Martin Zubimendi và Fabian Ruiz. Hai biên có Lamine Yamal và Nico Williams, những cầu thủ đem đến tốc độ, khả năng rê bóng và sự táo bạo. Hàng công có Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Borja Iglesias hoặc Dani Olmo cho các phương án khác nhau. Xét về sức mạnh tổng thể, La Roja là một trong những tập thể toàn diện nhất giải.

Chiến thuật của Tây Ban Nha

Tây Ban Nha dưới thời Luis de la Fuente thường vận hành trên nền 4-3-3, có thể chuyển thành 4-2-3-1 tùy trạng thái trận đấu. Điểm khác biệt so với giai đoạn trước là tốc độ tấn công. La Roja vẫn ưu tiên kiểm soát bóng, nhưng mục tiêu không chỉ là giữ nhịp. Họ tìm “người tự do”, tạo ưu thế quân số ở giữa sân rồi lập tức tăng tốc khi có khoảng trống.

Trong pha triển khai, thủ môn và trung vệ tham gia luân chuyển bóng, các tiền vệ liên tục mở góc nhận bóng để thoát pressing. Khi tìm được khoảng trống, Tây Ban Nha thường đẩy bóng nhanh ra hai cánh, đặc biệt là khu vực của Lamine Yamal bên cánh phải.

Điểm mạnh lớn nhất của Tây Ban Nha là khả năng kiểm soát nhiều trạng thái trận đấu. Họ có thể áp đặt bằng việc pressing ngay sau khi mất bóng, hoặc tấn công nhanh khi đối thủ dâng cao. Tây Ban Nha là đội có ý tưởng rất rõ: kiểm soát, gây sức ép, thu hồi bóng và tấn công ngay khi đối thủ chưa kịp ổn định đội hình.

Tây Ban Nha sở hữu đội hình toàn diện. (Ảnh: Reuters)

Điểm mạnh thứ hai là chiều sâu tuyến giữa. Rodri đem lại sự cân bằng và khả năng điều tiết nhịp độ. Pedri và Fabian Ruiz có thể nhận bóng giữa các tuyến, phối hợp ngắn và xâm nhập vùng cấm. Dani Olmo đem đến phương án linh hoạt hơn, có thể đá lệch trái hoặc chơi như một tiền vệ tấn công trong sơ đồ 4-2-3-1. Nhờ đó, Tây Ban Nha không phụ thuộc hoàn toàn vào một cách tấn công.

Rủi ro lớn nhất nằm ở khoảng trống sau lưng hàng thủ. Khi pressing cao, hậu vệ Tây Ban Nha phải quản lý không gian rất rộng. Nếu lớp pressing đầu tiên bị vượt qua, các đối thủ có tốc độ và khả năng chuyển trạng thái tốt có thể khai thác khoảng trống sau lưng trung vệ và hậu vệ biên. Ngoài ra, tình trạng thể lực của Lamine Yamal, Nico Williams và Mikel Merino cũng là điều cần theo dõi, bởi họ đều được nhắc đến như những trường hợp có vấn đề trước giải.

Cầu thủ quan trọng của Tây Ban Nha tại World Cup 2026

Lamine Yamal là niềm hy vọng lớn nhất. Cầu thủ của Barcelona có thể kéo lệch hệ thống phòng ngự đối thủ bằng kỹ thuật cá nhân và khả năng qua người xuất sắc. Khi Yamal nhận bóng ở biên phải, hậu vệ đối phương thường phải lùi sâu hoặc cần thêm người hỗ trợ, qua đó mở khoảng trống cho tiền vệ và hậu vệ biên Tây Ban Nha băng lên.

Rodri là nhân tố quan trọng nhất về cân bằng. Sự hiện diện của anh giúp Tây Ban Nha kiểm soát nhịp độ, chống phản công và duy trì cấu trúc khi mất bóng. Với một đội thường xuyên dâng cao và pressing mạnh, vị trí tiền vệ trụ có ý nghĩa sống còn. Rodri không tạo ra những pha bóng hào nhoáng như Yamal, nhưng là người quyết định đội bóng có giữ được sự ổn định trong các trận lớn hay không.

Mikel Oyarzabal là cầu thủ đáng chú ý ở vai trò trung phong. Aanh có 6 bàn và 4 kiến tạo ở vòng loại UEFA, thuộc nhóm hiếm hoi đạt từ 10 lần góp dấu giày vào bàn thắng trở lên. Dù không phải ngôi sao hàng đầu, cầu thủ này lại rất hợp với hệ thống kiểm soát của đội tuyển Tây Ban Nha.

Đội hình Tây Ban Nha dự World Cup 2026.

Dự đoán thành tích của Tây Ban Nha tại World Cup 2026

Opta đánh giá Tây Ban Nha có 98,5% cơ hội vượt qua vòng bảng và 75,6% khả năng đứng đầu bảng H. Đây là những con số rất cao, phản ánh vị thế vượt trội của nhà vô địch châu Âu. Tuy nhiên, bảng H vẫn có những điểm cần thận trọng. Uruguay là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi đầu, Ả Rập Xê Út từng gây sốc trước Argentina ở World Cup 2022, còn Cape Verde là tân binh nhưng có đà hưng phấn sau vòng loại.

Trận mở màn gặp Cape Verde là cơ hội để Tây Ban Nha tạo lợi thế sớm. Theo Opta, đội bóng của De la Fuente có 87,2% khả năng thắng trận này. Nếu giành 3 điểm, La Roja sẽ giảm đáng kể áp lực trước khi gặp Ả Rập Xê Út và Uruguay. Ngược lại, một kết quả không tốt ở trận ra quân có thể khiến trận cuối với Uruguay trở nên phức tạp hơn.

Tây Ban Nha có thể vào bán kết hoặc xa hơn. Họ cũng là đội có khả năng vô địch cao nhất dựa trên sức mạnh đánh giá ban đầu. Kịch bản tích cực là Yamal và Nico Williams đạt trạng thái tốt, Rodri và Pedri duy trì sự ổn định. Khi đó, Tây Ban Nha có đủ công cụ để thắng cả những trận phải kiểm soát bóng lẫn những trận cần tăng tốc.