Tàu du lịch va chạm thuyền máy trên vịnh Lan Hạ, một người chết

(VTC News) -

Video clip hiện trường công tác ứng cứu sau vụ va chạm giữa tàu du lịch với thuyền máy trên vịnh Lan Hạ, TP Hải Phòng ngày 14/6.

Ngày 14/6, Đồn biên phòng Cát Bà, TP Hải Phòng có báo cáo liên quan vụ tai nạn xảy ra trên vịnh Lan Hạ vào sáng cùng này.

Theo đó, khoảng 8h45 ngày 14/6, Đồn Biên phòng Cát Bà nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra vụ tại nạn đường thủy giữa 2 tàu tại khu vực bãi Vạn Bội, thuộc vịnh Lan Hạ (Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng).

Cụ thể, khoảng 8h40 cùng ngày, tại khu vực trên, tàu Minh Anh – Cat Ba Eco Touris 86 (gọi tắt tàu Eco 86) mang số hiệu HP-5665, trọng tải 48 khách, do ông Đỗ Văn Tình (sinh năm 1972, trú tại phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xảy ra va chạm với thuyền máy (tender) Bảy Hoa mang số hiệu HP-3847, trọng tải 10 khách do ông Trần Văn Bảy (sinh năm 1976, trú tại xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa) là chủ thuyền và trực tiếp điều khiển.

Khu vực xảy ra vụ va chạm trên vịnh Lan Hạ, TP Hải Phòng.

Vụ va chạm khiến thuyền máy bị chìm. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu du lịch đang chở 31 khách, còn trên chiếc thuyền máy chở 11 người.

Sau vụ va chạm, các phương tiện hoạt động gần khu vực nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp cứu vớt toàn bộ hành khách dưới nước lên trên tàu HP-5665, chở vào khu vực Bến Bèo và đưa vào Trung tâm y tế Cát Hải để cấp cứu, điều trị.

Tại thời điểm được cứu lên tàu, nữ hành khách Nguyễn Thị N. (sinh năm 1983, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) có hiện tượng khó thở và bị ngất nên được mọi người đưa thẳng vào Trung tâm y tế Cát Hải để cấp cứu.

Tuy nhiên, nạn nhân được xác định tử vong vào khoảng 9h10 cùng ngày tại Trung tâm y tế Cát Hải. Những hành khách còn lại sức khỏe ổn định, được mời về Trụ sở Công an Đặc khu Cát Hải để phục vụ công tác lấy lời khai liên quan vụ việc đâm va, tai nạn.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Công an Đặc khu Cát Hải phối hợp với các cơ quan chức năng của Đặc khu này bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê mai táng theo phong tục của địa phương.