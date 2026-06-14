Chủ tịch Quốc hội: Báo chí giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng

(VTC News) -

Nội dung này được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách rất quan trọng, tạo bước ngoặt lịch sử đối với sự phát triển của đất nước.

Trong kết quả đó, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận báo chí đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tuyên truyền mạnh mẽ, sinh động các chủ trương, chính sách, chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước.

Báo chí phản ánh rất toàn diện các vấn đề, đặc biệt là các tin, bài về cuộc cách mạng sắp xếp lại tổ chức cán bộ, đơn vị hành chính và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Bên cạnh đó, báo chí đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao số lượng và chất lượng thông tin chính thống, xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, nhân văn và trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các cơ quan báo chí đã đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức trong bối cảnh thực hiện sáp nhập, tinh giản bộ máy.

Các cơ quan báo chí đã tiếp tục đầu tư công nghệ số, ứng dụng, khai thác và đóng góp cho nền tảng dữ liệu số quốc gia; phát triển các mô hình tòa soạn hiện đại, đội ngũ nhà báo đa kỹ năng để có đủ năng lực cạnh tranh và phát triển trên môi trường truyền thông số.

"Cùng với đó nhiều bài viết hay, xúc động đã cổ vũ Nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tạo nhiều diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ; nhiều bài viết có tính phát hiện cao, phản biện tinh tế, sắc bén", Chủ tịch Quốc hội ghi nhận.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đề cập nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị báo chí tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt các thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gần đây về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đây cũng là những chủ trương lớn của Đảng ta, nhất là 10 Nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị, để đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta là nước phát triển, thu nhập cao.

Báo chí cũng cần tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ; chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt việc tốt; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng các cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.

Nhấn mạnh Luật Báo chí có hiệu lực từ ngày 1/7, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây sẽ là hành lang pháp lý quan trọng để báo chí phát triển, hoạt động hiệu quả hơn.

"Với truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, cùng những đóng góp quan trọng trong thời gian qua, đội ngũ những người làm báo sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình, mãi giữ được tâm sáng, lòng trong, bút sắc", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Quan tâm đến những người làm báo

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, cùng với cả hệ thống chính trị, báo chí cũng đang thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đến nay, cả nước có 733 cơ quan báo chí, gồm 98 báo, 597 tạp chí và 38 đài, cơ quan hoạt động phát thanh - truyền hình; giảm 189 cơ quan báo chí so với thời điểm trước khi thực hiện sắp xếp.

Các đài phát thanh - truyền hình tỉnh, thành phố được sáp nhập, hợp nhất với báo Đảng địa phương, trở thành một cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy. Các cơ quan báo chí thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; các tạp chí thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực hiện sắp xếp theo các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Theo bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang gấp rút hoàn thiện việc tham mưu xây dựng Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Chính phủ. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo không gian phát triển, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của báo chí cả nước.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Những nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đang quyết tâm thực hiện nhằm xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững cũng chính là trách nhiệm và trọng tâm tuyên truyền của các cơ quan báo chí.

"Không chỉ là lực lượng thông tin, tuyên truyền, báo chí còn là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", Bộ trưởng nói.

Cũng theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, yêu cầu về chuẩn xác và tính trung thực của thông tin ngày càng cao, đòi hỏi báo chí phải tiếp tục khẳng định vai trò là kênh thông tin chính thống, tin cậy của bạn đọc.

Vì vậy, báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng thông tin; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả về chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp.

Báo chí cần chủ động phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, tin giả, tin xấu độc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Chính phủ quan tâm xem xét các cơ chế, chính sách đặc thù cho báo chí như chính sách giao nhiệm vụ, đặt hàng; tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí nâng cao năng lực tự chủ và nâng cao chất lượng nội dung.

"Bên cạnh đó, rất mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đến đội ngũ những người làm báo trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; có các giải pháp hỗ trợ phù hợp để ổn định đời sống, giữ chân đội ngũ nhân lực chất lượng cao và tạo động lực để những người làm báo yên tâm công tác, gắn bó với nghề và cống hiến lâu dài", Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh phát biểu.