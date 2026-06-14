Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Cape Verde, bảng H World Cup 2026

(VTC News) -

Tây Ban Nha đấu với Cape Verde là cặp đấu giữa ứng viên vô địch hàng đầu và một trong những đội bị đánh giá thấp nhất giải. Trận đấu diễn ra lúc 23h ngày 15/6 trên sân Mercedes Benz, Atlanta, bang Georgia, Mỹ. Sự chênh lệch giữa hai đội là rất lớn: Opta đánh giá khả năng Tây Ban Nha thắng là 87,2%, trong khi xác suất tạo bất ngờ của Cape Verde là 23,2%.

Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Cape Verde

Tây Ban Nha bước vào World Cup 2026 với vị thế rất cao. Đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente là đương kim vô địch EURO và sở hữu một trong những đội hình đồng đều nhất giải. Sau các kỳ World Cup không thành công kể từ chức vô địch năm 2010, Tây Ban Nha cần một màn ra quân thuyết phục để khẳng định tham vọng.

Cape Verde lần đầu tiên dự World Cup. Việc vượt qua vòng loại đã là cột mốc lịch sử với đội bóng châu Phi. Tuy nhiên, thử thách ngay trận mở màn là quá lớn khi họ phải đối đầu với đội có chất lượng kiểm soát bóng và chiều sâu nhân sự hàng đầu giải.

Tây Ban Nha có thể không cần dùng đến đội hình mạnh nhất để giành chiến thắng trước Cape Verde. (Ảnh: Reuters)

Phân tích phong độ Tây Ban Nha

Phong độ Tây Ban Nha trước World Cup rất ổn định. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 7 và hòa 3, không thua trận nào. Tây Ban Nha ghi 28 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần trong chuỗi trận này.

Hàng công Tây Ban Nha duy trì hiệu suất cao. Họ từng thắng Thổ Nhĩ Kỳ 6-0, Georgia 4-0, Bulgaria 4-0 và mới nhất là thắng Peru 3-1 ở trận giao hữu cuối cùng. Điểm tích cực khác là hàng thủ giữ sạch lưới 7 trong 10 trận gần nhất.

Tây Ban Nha gần như chắc chắn kiểm soát bóng vượt trội. Với Rodri, Pedri và Fabian Ruiz ở tuyến giữa, đội bóng châu Âu có đủ khả năng bóp nghẹt không gian chơi bóng của Cape Verde. Vấn đề quan trọng nhất với Tây Ban Nha không phải là tạo cơ hội, mà là chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng sớm.

Nếu có bàn mở tỷ số trong hiệp 1, Tây Ban Nha có thể kéo trận đấu về thế một chiều. Ngược lại, nếu để Cape Verde trụ vững quá lâu, đội bóng của De la Fuente sẽ phải kiên nhẫn hơn trước khối phòng ngự dày đặc.

Phân tích phong độ Cape Verde

Phong độ Cape Verde cũng có nhiều điểm tích cực. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 6, hòa 1 và thua 3 nếu tính cả kết quả luân lưu. Họ thắng Bermuda và Serbia cùng tỷ số 3-0 trong 2 trận giao hữu gần nhất, qua đó tạo tâm lý tốt trước ngày ra quân.

Cape Verde ghi 19 bàn trong 10 trận vừa qua. Họ có những trận thắng đậm trước Bermuda, Serbia và Eswatini, đồng thời từng đánh bại Cameroon ở vòng loại World Cup. Tuy nhiên, thất bại 2-4 trước Chile cho thấy hàng thủ Cape Verde vẫn có thể bị kéo giãn khi gặp đối thủ có tốc độ và kỹ thuật cao.

Cape Verde rơi vào bảng đấu khó trong lần đầu dự World Cup. (Ảnh: Reuters)

Trước Tây Ban Nha, Cape Verde nhiều khả năng không mạo hiểm. Họ có thể lùi sâu với sơ đồ 4-2-3-1, cố gắng giữ cự ly giữa hai tuyến và chờ các pha phản công. Mục tiêu thực tế của Cape Verde là hạn chế bàn thua, kéo dài hy vọng trong trận và tận dụng tối đa các tình huống cố định.

Ryan Mendes là cầu thủ đáng chú ý nhất của Cape Verde. Tiền đạo kỳ cựu này là chân sút tốt nhất lịch sử đội tuyển. Bên cạnh đó, Dailon Livramento đem đến sức mạnh ở vị trí trung phong, còn Logan Costa là điểm tựa quan trọng ở hàng phòng ngự.

Thông tin đội hình

Đội tuyển Tây Ban Nha chưa chắc sử dụng đội hình mạnh nhất ngay từ đầu. Lamine Yamal và Nico Williams đã trở lại tập luyện, nhưng nhiều khả năng chưa đá chính do vừa gặp vấn đề thể lực. Victor Munoz cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân vì quá tải cơ. Ferran Torres, Mikel Oyarzabal và Alex Baena có thể là bộ ba tấn công xuất phát.

Cape Verde không có ca chấn thương đáng kể trước trận mở màn. HLV Bubista nhiều khả năng dùng đội hình thiên về phòng ngự, với Vozinha trong khung thành, Logan Costa chỉ huy hàng thủ và Ryan Mendes giữ vai trò thủ lĩnh trên hàng công. Dailon Livramento dự kiến đá cao nhất.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Pedri; F.Torres, Oyarzabal, Baena.

Đội hình dự kiến Cape Verde: Vozinha; Moreira, Costa, Pico, Paulo; Semedo, Pina; Mendes, Monteiro, Cabral; Dailon.

Dự đoán kết quả: Tây Ban Nha 3-0 Cape Verde.