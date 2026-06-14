Phân biệt chủng tộc với nữ streamer Hàn Quốc, quan chức một hiệp hội ở Mexico 'mất ghế'

(VTC News) -

Theo New York Post, một quan chức Mexico sẽ bị cách chức sau hành vi phân biệt chủng tộc nhằm vào nữ streamer Hàn Quốc trong lúc theo dõi World Cup 2026. Người này là Ulises Bernal, Chủ tịch Hiệp hội Kỹ sư Trắc địa và Địa tin học bang Jalisco.

Sự việc xảy ra trên khán đài khi trận đấu giữa Hàn Quốc và Cộng hoà Séc diễn ra tại bang Jalisco (Mexico) ngày 12/6.

Yoon Su-jin - nữ streamer sở hữu gần 9 triệu người theo dõi trên TikTok và YouTube - đang quay video ăn mừng chiến thắng của đội nhà. Khi cô mỉm cười trước ống kính, Bernal ngồi phía sau bất ngờ dùng hai tay kéo giãn mắt theo kiểu "slant-eye" và cười lớn. Đây được xem là hành động chế giễu người châu Á.

Đoạn video cho thấy Yoon Su-jin tỏ ra ngỡ ngàng khi nhận ra những gì đang diễn ra phía sau lưng mình. “Tôi đã bay một quãng đường rất xa đến Mexico để xem World Cup, liệu tôi có đang quá nhạy cảm không?. Tôi đã đi nửa vòng trái đất để xem World Cup và trải nghiệm phân biệt chủng tộc”, cô viết trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc Ulises Bernal thực hiện hành vi phân biệt chủng tộc nữ streamer.

Trước áp lực dư luận, người phát ngôn của Hiệp hội Kỹ sư Trắc địa và Địa tin học bang Jalisco cho biết hiệp hội này “vô cùng lấy làm tiếc” về vụ việc.

Khi được hỏi liệu Bernal có phải đối mặt với hình thức kỷ luật nào hay không, người này cho biết Ủy ban Danh dự và Công lý đang họp ngay trong ngày xảy ra vụ việc và Bernal sẽ bị cách chức.

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và tạo nên làn sóng phản ứng dữ dội. Nhiều người Mexico đã lên tiếng xin lỗi nữ streamer, đồng thời khẳng định hành động của Bernal không đại diện cho tất cả người dân nước này.

“Trên thế giới luôn có những người có suy nghĩ lệch lạc, ông ta cũng không phải ngoại lệ. Hãy bỏ qua chuyện đó và tận hưởng những điều tốt đẹp khác", một tài khoản viết.

Vụ việc cũng làm dấy lên tranh luận về việc liệu cử chỉ của Bernal có mang hàm ý phân biệt chủng tộc hay không. Một số ý kiến cho rằng hành động này tại Mexico đôi khi được hiểu theo cách khác, nhưng đa số cho rằng đó vẫn là hành vi xúc phạm và không phù hợp trong môi trường quốc tế.

“Người Mexico chúng tôi vốn là như vậy. Chúng tôi đặt biệt danh cho mọi người, trêu đùa mọi thứ và thích chọc ghẹo nhau. Đó là điều khiến chúng tôi vui vẻ. Chỉ vì ở Mỹ có quá nhiều vấn đề liên quan đến phân biệt chủng tộc mà mọi người muốn áp cùng một tiêu chuẩn đó lên Mexico sao? Thôi nào", một người khác bình luận.