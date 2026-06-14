Tiêm kích Mỹ rơi ở bang Washington, gây cháy rừng

(VTC News) -

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng giữa trưa theo giờ địa phương, gần hồ Rimrock thuộc bang Washington. Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Yakima cho biết, phi công đã thoát hiểm bằng ghế phóng và chỉ bị thương nhẹ trước khi được đưa tới bệnh viện.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ rơi máy bay chiến đấu tại hạt Yakima, bang Washington ngày 13/6/2026.

Vụ rơi máy bay đã làm bùng phát đám cháy trong khu vực, buộc lực lượng chức năng phải sơ tán những người đang cắm trại trong lúc lính cứu hỏa triển khai công tác khống chế ngọn lửa.

Thủy quân Lục chiến Mỹ xác nhận với đài KIRO-TV (đối tác của CBS) rằng chiếc máy bay gặp nạn là F/A-18 Hornet, thuộc Nhóm Không quân Thủy quân lục chiến số 11 (Marine Aircraft Group 11), Không đoàn Thủy quân lục chiến số 3.

Theo thông cáo, chiếc tiêm kích đã gặp sự cố hàng không khi đang thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện thường lệ tại khu vực cách Seattle khoảng 55 dặm (khoảng 88 km) về phía đông nam.

Không đoàn Thủy quân lục chiến số 3 hiện đóng tại Căn cứ Không quân Thủy quân lục chiến Miramar, thành phố San Diego, bang California.

Sở Cứu hỏa Naches cho biết công tác chữa cháy được hỗ trợ bởi trực thăng và ít nhất một xe chữa cháy của lực lượng thuộc Rừng Quốc gia Okanogan–Wenatchee. Ngoài ra, trực thăng và lực lượng của Cơ quan Lâm nghiệp Mỹ (US Forest Service) cũng đã được điều động tới hiện trường.

“Các đơn vị của chúng tôi đã hoàn thành việc bảo vệ các công trình gần khu nhà nghỉ Bear Creek và vừa rời khỏi hiện trường”, cơ quan cứu hỏa cho biết, đồng thời nói thêm rằng xe chở nước của họ sẽ vẫn ở hiện trường và có thể quay lại vào Chủ nhật “để hỗ trợ các hoạt động dập tắt đám cháy".

Đến thời điểm công bố thông tin, quy mô đám cháy vẫn chưa được xác định rõ. Giới chức cho biết nguyên nhân vụ rơi máy bay hiện đang được điều tra và quá trình có thể kéo dài nhiều tháng.

Theo thông báo của Nhóm Không quân Thủy quân lục chiến 11, Sư đoàn Không quân Thủy quân lục chiến số 3, “để bảo đảm tính toàn vẹn của cuộc điều tra, hiện tại chưa có thêm thông tin chi tiết nào được công bố”.