Chưa xác thực thuê bao, người dùng có thể mất liên lạc và OTP ngân hàng

(VTC News) -

Theo quy định tại Thông tư 08, các thuê bao thuộc diện phải xác thực nhưng chưa hoàn thành thủ tục trước thời điểm quy định có hiệu lực (15/06/2026) sẽ bị áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước.

Cụ thể, đối với thuê bao thông thường, nếu không hoàn tất xác thực trước ngày 15/6 sẽ bị khóa một chiều (chiều gọi và nhắn tin đi). Sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều mà vẫn chưa xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều.

Nhân viên viễn thông tại Đà Nẵng phục vụ khách hàng đến xác thực thông tin thuê bao. (Ảnh: VNP)

Đối với thuê bao thay đổi thiết bị đầu cuối, nếu không thực hiện xác thực lại theo quy định, thuê bao sẽ bị khóa một chiều sau 2 giờ. Sau 30 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều mà vẫn chưa xác thực, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều.

Đối với thuê bao bị chủ sở hữu từ chối sử dụng trên ứng dụng VNeID, người dùng có 5 ngày để thực hiện xác thực lại. Hết thời hạn này mà chưa xác thực, thuê bao sẽ bị khóa một chiều. Sau 60 ngày kể từ ngày bị khóa một chiều, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều.

Đối với cả ba trường hợp nêu trên, nếu không hoàn tất xác thực trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm bị khóa hai chiều, số thuê bao sẽ bị thu hồi và hợp đồng cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông sẽ chấm dứt theo quy định.

Việc gián đoạn dịch vụ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu liên lạc hằng ngày của người dùng, đặc biệt là những khách hàng sử dụng số điện thoại để nhận mã OTP ngân hàng, giao dịch ví điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh.

Đối với các hộ kinh doanh, chủ cửa hàng trực tuyến hay người lao động thường xuyên giao dịch với khách hàng qua điện thoại, việc gián đoạn liên lạc dù chỉ trong thời gian ngắn cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, chăm sóc khách hàng và các giao dịch quan trọng.

Hiện các nhà mạng như VinaPhone, Viettel, MobiFone… đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao trên phạm vi toàn quốc.

Theo thống kê của VinaPhone, đến nay nhà mạng này đã có 18 triệu thuê bao hoàn thành xác thực thông tin thuê bao. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 3 triệu thuê bao thuộc diện cần thực hiện xác thực theo quy định mới.

Với thời hạn chỉ còn tính bằng ngày, các nhà mạng khuyến nghị khách hàng chủ động hoàn tất thủ tục ngay khi nhận được thông báo để tránh những ảnh hưởng không đáng có.