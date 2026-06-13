Bộ trưởng Tài chính: TP.HCM thu ngân sách 2.800 tỷ đồng/ngày mới đạt được mục tiêu

(VTC News) -

Sáng 13/6, sau lễ phát động quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Chính phủ đã phân tích rất kỹ tình hình TP.HCM

Nghe TP.HCM báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; các chương trình phát triển nhà ở và xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt... Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành tập trung xử lý khó khăn, vướng mắc để TP.HCM đạt mục tiêu đề ra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ đã có phiên họp định kỳ, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và của các địa phương, đặc biệt là các địa phương trọng điểm, các cực tăng trưởng.

Trong đó Chính phủ đã phân tích rất kỹ tình hình tăng trưởng của Hà Nội và TP.HCM. Các bộ, ngành cũng như Thủ tướng đã nghiên cứu rất kỹ những vấn đề của thành phố.

Theo Thủ tướng, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của TP.HCM nói riêng là rất thách thức, đặt ra nhiều nhiệm vụ phải giải quyết.

Chính phủ mong muốn TP.HCM trong buổi làm việc phải nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, thách thức đang đặt ra. Đồng thời kiến nghị những giải pháp, chính sách cụ thể với Thủ tướng, với Chính phủ và các bộ, ngành, để tập trung xử lý, tạo điều kiện, động lực và cơ hội cho thành phố quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

"Đối với TP.HCM, yêu cầu phát triển trong thời gian tới là rất lớn. Những mục tiêu đề ra vừa là động lực, vừa đặt ra nhiều thách thức. Điều đó đòi hỏi phải nhận diện đúng các khó khăn, vướng mắc, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và có giải pháp đủ mạnh, đủ quyết liệt để thực hiện", Thủ tướng nhấn mạnh.

Mỗi ngày TP.HCM phải thu ngân sách hơn 2.800 tỷ đồng

Nhiều kiến nghị của TP.HCM đã được lãnh đạo các Bộ, ngành giải đáp tại buổi làm việc. (Ảnh: VGP)

Góp ý về các mục tiêu, nhiệm vụ tăng trưởng của TP.HCM, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết ông đánh giá cao những nỗ lực rất lớn trong nửa đầu năm. Kết quả đã thể hiện rõ qua các chỉ số tăng trưởng kinh tế. Trong đó, quý I, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của TP.HCM tăng 8,23%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước là 7,8%.

Tuy nhiên, theo các kịch bản tăng trưởng hiện nay, nếu duy trì tốc độ như thời gian qua, TP.HCM sẽ gặp nhiều thách thức trong hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10 - 11% trong năm nay. Mức tăng trưởng thực tế có thể thấp hơn mục tiêu khoảng 1,7 điểm phần trăm.

Theo ông Tuấn, TP.HCM có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế cả nước. Bình quân hàng năm đóng góp khoảng 23–25% GDP và từ 28–30% tổng thu ngân sách quốc gia. Riêng năm 2026, TP.HCM được giao nhiệm vụ phấn đấu thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng.

"Con số này tương đương bình quân mỗi ngày TP.HCM phải thu khoảng 2.800 tỷ đồng. Đây là quy mô nguồn thu rất lớn, bằng tổng nguồn thu của nhiều địa phương cộng lại.

Đặc biệt, cứ mỗi 1% tăng trưởng của TP.HCM sẽ đóng góp khoảng 0,23 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung của cả nước. Chính vì vậy, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển của thành phố", ông Tuấn nói.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị TP.HCM tập trung đẩy mạnh các chỉ tiêu tăng trưởng chủ lực gồm công nghiệp, thương mại, dịch vụ; xuất nhập khẩu, đầu tư công...Các chỉ tiêu này TP.HCM đang đạt thấp hơn bình quân cả nước.

Năm 2026, TP.HCM phấn đấu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, tương đương mỗi ngày thu khoảng 2.800 tỷ đồng.

Riêng thu ngân sách, theo ông Tuấn, đến 10/6, TP.HCM thực hiện đạt khoảng 51,5% dự toán năm, con số này vẫn thấp hơn mức bình quân cả nước đang ở là 54,7%. Thu ngân sách là nhiệm vụ cần được tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn trong những tháng cuối năm.

Ông Tuấn cũng lưu ý TP.HCM cần dành sự quan tâm đặc biệt cho cộng đồng doanh nghiệp.

Hiện nay, TP.HCM có hơn 340.000 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm khoảng 32% tổng số doanh nghiệp của cả nước. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế ngoài nhà nước vẫn tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng.

"Có 4 vấn đề cần tập trung tháo gỡ là: mặt bằng sản xuất, đất đai; thủ tục hành chính; tiếp cận nguồn vốn; và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, đầu tư công phải thực sự đóng vai trò dẫn dắt, tạo sức lan tỏa và kích hoạt các nguồn lực đầu tư xã hội", Bộ trưởng Bộ Tài chính góp ý thêm.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng cho biết Chính phủ đang tích cực nghiên cứu, hoàn thiện nhiều chính sách riêng cho TP.HCM. Những kiến nghị mà Thành phố đã nêu liên quan đến phân cấp, phân quyền, thủ tục đầu tư và đất đai là rất xác đáng.

Trong đó, với lĩnh vực đất đai, Chính phủ đã có chủ trương tăng cường phân cấp, trao quyền chủ động hơn cho thành phố trong giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và tổ chức thực hiện các dự án trọng điểm, nhằm tạo thêm dư địa cho tăng trưởng.

"Chúng tôi đã thống nhất sau khi TP.HCM hoàn thiện xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, Chính phủ sẽ tổ chức một cuộc làm việc chuyên đề với TP.HCM. Khi đó, các bộ, ngành sẽ cùng trao đổi, tháo gỡ từng nội dung cụ thể, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Thành phố, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", Bộ trưởng Bộ tài chính cho biết.