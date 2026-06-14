Bị băng đảng khét tiếng chiếm sân vận động, Haiti vẫn giành vé dự World Cup 2026

(VTC News) -

Theo The Sun, bất chấp việc sân vận động quốc gia và trung tâm huấn luyện bị các băng đảng bạo lực chiếm đóng, đội tuyển Haiti vẫn giành vé dự World Cup lần đầu tiên sau 52 năm.

Quốc gia vùng Caribe này đã phải đối mặt với nhiều khó khăn kể từ khi họ hứng chịu một trong những trận động đất tàn khốc nhất lịch sử cách đây 16 năm.

Thảm họa thiên nhiên này làm gia tăng tình trạng nghèo đói và bất ổn xã hội, dẫn đến việc cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát ngay tại nhà riêng ở thủ đô Port-au-Prince vào tháng 7/2021.

Cũng trong năm đó, trung tâm huấn luyện quốc gia Ranch of Croix-des-Bouquets của Haiti bị bỏ hoang sau khi các tay súng thuộc băng đảng lớn nhất nước này chiếm đóng. Trung tâm này từng là nơi đào tạo nhiều tài năng trẻ và nhận khoảng 900.000 bảng Anh tiền tài trợ từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vào đầu những năm 2000.

Haiti vẫn giành vé tham dự World Cup 2026 bất chấp bất ổn ở quê nhà. (Ảnh: Reuters)

Năm 2021, đội tuyển Belize đã bị các thành viên băng đảng có vũ trang chặn đường khi tới Haiti để thi đấu vòng loại World Cup. Sau cùng, họ được phép tiếp tục di chuyển đến khách sạn, nhưng chỉ rời nơi lưu trú để ra sân thi đấu rồi nhanh chóng rời khỏi Haiti. Vì lo ngại an ninh, toàn đội phải tập luyện ngay trong khuôn viên khách sạn.

“Không ai muốn trải qua cảm giác bị chĩa súng máy vào người như vậy. Bạn chỉ có một mạng sống, và khi không biết liệu mình có còn sống sót sau khoảnh khắc kinh hoàng đó hay không, đó thực sự là cú sốc", đội trưởng Deon McCaulay của Belize chia sẻ.

Trong năm 2021, Haiti vẫn kịp thi đấu thêm hai trận tại sân vận động quốc gia Stade Sylvio Cator gặp Nicaragua và Canada trước khi buộc phải chơi các trận "sân nhà" ở nước ngoài.

Nhiều cầu thủ trong đội hình Haiti tham dự World Cup mùa hè năm nay thậm chí chưa từng thi đấu một trận chính thức nào trên quê hương mình.

Hậu vệ Garven Metusala thừa nhận vào tháng 11 năm ngoái: “Tôi nghĩ giờ tất cả đã quen với việc không được chơi trước khán giả ở quê nhà. Chúng tôi không thể tiếp tục lấy đó làm lý do biện minh nữa”.

Tháng 3/2024, Liên đoàn bóng đá Haiti xác nhận sân Stade Sylvio Cator, vốn không còn được đội tuyển quốc gia sử dụng suốt gần ba năm, cũng đã bị các băng đảng chiếm đóng.

“Liên đoàn bóng đá Haiti (FHF) xin thông báo tới cộng đồng bóng đá, giới truyền thông và công chúng rằng sân vận động Sylvio Cator cùng khu vực xung quanh đã bị các băng nhóm vũ trang xâm chiếm và kiểm soát trong hai ngày qua. Chuỗi bạo lực kéo dài tại đất nước đã dẫn tới việc di sản này bị xâm phạm, dù cả thế giới đều biết bóng đá là môn thể thao quốc gia của Haiti.

Một nhân viên của FHF đã bị bắt cóc và bị đe dọa tính mạng. Chúng tôi hiện chưa thể xác định đầy đủ mức độ thiệt hại. Công tác đánh giá sẽ được tiến hành sớm nhất có thể với sự hỗ trợ của cơ quan tư pháp", Liên đoàn bóng đá Haiti cho biết trong một thông báo khi đó.

Giữa lúc quê nhà vẫn chìm trong bất ổn, các tuyển thủ Haiti đang quyết tâm mang lại niềm tự hào cho đất nước tại World Cup 2026. Họ nằm ở bảng C cùng Scotland, Morocco và Brazil.