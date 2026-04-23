Theo thông tin từ Sở Xây dựng, dự án nhà ở xã hội tại các ô đất CT-01+CT-02, CT-07 thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Theo đó, khu nhà ở xã hội tại ô đất CT01-02 gồm 265 căn hộ, trong đó 159 căn được mở bán. Diện tích dao động từ 54,53 m² đến 66,53 m², mức giá gần 15,7 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT và phí bảo trì).

Với đơn giá này, căn hộ nhỏ nhất có giá khoảng 855 triệu đồng, trong khi căn lớn nhất khoảng hơn 1,04 tỷ đồng.

Trong khi đó, nhà ở xã hội CT-07 có số căn hộ là 123 căn (diện tích khoảng 7.748 m², chiếm 57,34% tổng diện tích sàn nhà ở của công trình) với loại diện tích căn hộ từ 34,86 m² đến 69,25 m².

Số căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê là 74 căn (diện tích khoảng 4.595 m², chiếm 34,01% tổng diện tích sàn nhà ở của công trình) với loại diện tích căn hộ từ 34,86 m² đến 69,25 m².

Giá bán tại đây là 15,77 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì).

Hà Nội sắp mở bán căn hộ dưới 1 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Chủ đầu tư cho biết, thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà bắt đầu từ quý III/2026. Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý IV/2027.

Việc xuất hiện các căn hộ có mức giá dưới 16 triệu đồng/m² trở thành hàng hiếm trên thị trường Hà Nội. Bởi lẽ, từ khoảng 2 năm trở lại đây giá nhà ở xã hội tại Hà Nội đều đã chủ yếu từ 19 triệu đồng/m².

Ghi nhận từ đầu năm nay, nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội đã mở bán hoặc công bố thông tin dự án. Tại khu nhà ở đô thị Kim Hoa, xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh trước đây), dự án CT2 đang tiếp nhận đăng ký mua 240 căn hộ (đợt 1) với giá khoảng 19,8 triệu đồng/m² (đã gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì).

Với mức giá này, căn hộ nhỏ nhất diện tích 62,8m² có giá hơn 1,24 tỷ đồng, trong khi căn lớn nhất 69,8m² có giá trên 1,38 tỷ đồng. Đây là một trong số ít dự án nhà ở xã hội mới tại Thủ đô hiện có giá dưới 20 triệu đồng/m². Một dự án khác là nhà ở xã hội CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung mở bán trong năm 2025, giá khoảng 18,4 triệu đồng/m².

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo dự án nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu 1, xã Ngọc Hồi sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua và thuê mua từ ngày 25/4 đến hết ngày 30/5 (trừ các ngày Chủ nhật).

Từ đầu năm đến nay, nhiều dự án nhà ở xã hội đã tiếp nhận hồ sơ.

Dự án do CTCP Cơ khí và Xây lắp số 7 làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng hơn 3.300 m², quy mô 196 căn hộ. Trong đó có 109 căn để bán với diện tích từ 40,4-59,4 m²; 17 căn thuê mua rộng 40,4 m² và 34 căn cho thuê từ 40,4-47,4 m².

Với mức giá tạm tính 24,7 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm phí bảo trì), căn hộ nhỏ nhất có giá khoảng 999 triệu đồng, trong khi các căn diện tích lớn hơn là gần 1,5 tỷ đồng. Phí bảo trì là 449.800 đồng/m².

Giá thuê mua là 556.520 đồng/m² (đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm phí bảo trì), trong khi giá thuê là 215.625 đồng/m². Các mức giá này hiện là tạm tính và sẽ được điều chỉnh sau khi cơ quan chức năng thẩm định.