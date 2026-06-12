Những mẫu nhà vườn có hồ bơi đẹp, hiện đại

(VTC News) -

Vì sao nhà vườn có hồ bơi được ưa chuộng?

Nhà vườn có hồ bơi ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn bởi sự kết hợp hài hòa giữa không gian sống xanh và tiện ích nghỉ dưỡng cao cấp. Hồ bơi không chỉ là nơi thư giãn, rèn luyện sức khỏe mà còn tạo điểm nhấn kiến trúc, giúp tổng thể ngôi nhà trở nên sang trọng và cuốn hút hơn.

Khi kết hợp hồ bơi với sân vườn, cây xanh và khu vực sinh hoạt ngoài trời, công trình mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm căng thẳng sau những giờ làm việc.

Bên cạnh giá trị sử dụng, nhà vườn có hồ bơi còn giúp nâng cao giá trị bất động sản nhờ thiết kế hiện đại và tính thẩm mỹ cao.

Mẫu nhà vườn có hồ bơi đẹp đáng tham khảo

Nhà vườn có hồ bơi trước nhà

(Ảnh: Neohouse)

Ngôi nhà sở hữu những đường nét vuông vắn. Phần mái bằng với khoảng hiên rộng vừa tạo điểm nhấn hiện đại, vừa giúp che nắng mưa hiệu quả cho sảnh trước. Bể bơi kết hợp giữa những đường thẳng mạnh mẽ và góc bo tròn mềm mại ngay khu vực cây xanh.

Nhà vườn có hồ bơi phía sau

(Ảnh: AI)

Mẫu nhà vườn gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, không gian mở và hồ bơi được bố trí ngay phía sau nhà, tạo cảm giác như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ.

Khuôn viên sân vườn xanh mát kết hợp lối đi lát đá và thảm cỏ giúp tổng thể trở nên hài hòa, gần gũi với thiên nhiên.

Nhà vườn mái Nhật

(Ảnh: Klux)

Mẫu nhà vườn mái Nhật mang hơi hướng tân cổ điển hiện đại các đường nét đối xứng cùng hệ cửa vòm cao tạo cảm giác bề thế và tinh tế.

Hồ bơi được bố trí ngay bên hông nhà, kết hợp với khu vực sân hiên và ghế thư giãn, mang đến không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Nhà vườn hiện đại với hồ bơi vô cực

(Ảnh: AI)

Ngôi nhà nổi bật với kiến trúc tối giản, sử dụng nhiều mảng kính lớn để kết nối không gian bên trong với cảnh quan thiên nhiên bên ngoài.

Hồ bơi vô cực được thiết kế sát khu vực sân hiên, tạo hiệu ứng mặt nước hòa vào đường chân trời, mang đến vẻ đẹp sang trọng.

Xung quanh hồ bơi là khu vực thư giãn cùng hệ thống cây xanh được bố trí hài hòa, giúp không gian luôn mát mẻ.

Nhà vườn phong cách nhiệt đới

(Ảnh: AI)

Ngôi nhà mang đậm phong cách nhiệt đới với mái lá ẩn mình giữa thảm thực vật xanh mướt. Điểm nhấn là hồ bơi sinh thái tự nhiên được bao bọc bởi những phiến đá cuội và lối đi lát gỗ nhỏ xinh. Tổng thể không gian mang lại cảm giác yên bình, thư thái như một khu nghỉ dưỡng biệt lập.