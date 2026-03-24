Hà Nội công bố nhà ở xã hội giá từ hơn 32 triệu đồng/m²

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công khai giá bán và giá thuê mua tại Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân ở ô đất N02, số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình. Đại diện nhà đầu tư là liên danh CTCP Đầu tư Phát triển Thái Hà - CTCP Đô thị Nam Sơn Invest.

Giá bán căn hộ trung bình khoảng 32,2 triệu đồng/m², điều chỉnh tuỳ theo vị trí. Như vậy, giá bán mỗi căn hộ ước tính hơn 2,2 tỷ đồng. Mức này chưa bao gồm 2% phí bảo trì và chưa bao gồm 5% VAT.

Giá thuê mua căn hộ trong thời hạn 5 năm trung bình khoảng 354.857 đồng/m²/tháng, tương đương 24,8 triệu đồng/căn/tháng. Mức này chưa bao gồm 5% VAT, 2% phí bảo trì, phí dịch vụ hàng tháng và với điều kiện trả trước 50% giá trị căn hộ tại thời điểm thuê, mua nhà, kèm theo bảo lãnh ngân hàng trả đủ tiền thuê mua hàng tháng.

Chủ đầu tư cho biết giá bán và giá thuê mua đã bao gồm đủ nội thất như kính mặt ngoài, đèn led, điều hòa 2 chiều đủ các phòng, bình nóng lạnh, sàn gỗ...

Dự án có quy mô sử dụng đất hơn 3.500 m². Tại đây sẽ xây tòa nhà ở xã hội cao 27 tầng, 1 tầng tum thang, 3 tầng hầm kép (tương đương 5 tầng để xe). Khối đế 3 tầng được bố trí đa chức năng, gồm khu thương mại, dịch vụ, nhà trẻ và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Từ tầng 4 - 27 bố trí khoảng 408 căn hộ nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ công an, trong đó 367 căn để bán và 41 căn cho thuê mua. Diện tích khoảng 70 m²/căn. Quy mô dân số dự kiến khoảng 1.200 người. Tiến độ thực hiện từ quý II/2025 - quý II/2027. Vị trí dự án cách ga Vành đai 3 của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông khoảng 500 m.

Đáng chú ý, dự án nhà ở xã hội 275 Nguyễn Trãi chỉ áp dụng cho các đối tượng thuộc cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Công an nhân dân chưa có nhà ở ổn định. Nếu không thuộc nhóm đối tượng nêu trên thì không đủ điều kiện đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án này.

Từ cuối 2024 đến nay, loạt dự án nhà xã hội tại Hà Nội được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. 3 năm trước, giá mở bán mỗi m² tại các dự án nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng, đến nay liên tục xuất hiện dự án hơn 25 triệu đồng.

Năm ngoái, TP Hà Nội hoàn thành 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Thủ đô được giao hoàn thành 18.700 căn trong 2026.