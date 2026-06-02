Chủ tịch TP.HCM: Sẽ biến những dự án ngủ quên thành nhà máy, công trình hiện đại

Nội dung trên được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề cập trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch số 34, triển khai Kế hoạch 243 về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài, sáng 2/6.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt là đạt tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Thành phố phải giải phóng triệt để nguồn lực đang bị “đóng băng” và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm.

6 nhóm giải pháp lớn được Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành tập trung thực hiện gồm, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các dự án tồn đọng, bảo đảm không bỏ sót, phân loại rõ trách nhiệm và vận hành hệ thống số hóa phục vụ giám sát, điều hành.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Kế đến là tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách mới; phân định rõ giữa xử lý vi phạm và tháo gỡ vướng mắc. Kiên quyết không để ách tắc vì chồng chéo thủ tục, đồng thời ngăn ngừa lợi dụng chính sách để trục lợi.

Giải pháp thứ ba yêu cầu phải tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng theo kế hoạch. Ông Được yêu cầu coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra, thu hồi các khoản tồn đọng theo quy định.

Thứ tư là thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ trong thực thi nhiệm vụ.

Thứ năm là bảo vệ và khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, tạo môi trường an toàn pháp lý để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.

Cùng với đó phải tăng cường đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn để khơi thông nguồn lực. Ông Được đồng thời yêu cầu doanh nghiệp sau khi được hỗ trợ phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm hiệu quả kinh tế – xã hội và tuân thủ nghĩa vụ với Nhà nước.

“Với nền tảng pháp lý vững chắc từ Kết luận số 24, Nghị quyết số 29, Nghị định số 147; sự đồng lòng của toàn hệ thống chính trị Thành phố, phân công nhiệm vụ rõ ràng và triển khai quyết liệt, chúng ta tin tưởng sẽ biến những khu đất tồn đọng thành công trình phục vụ Nhân dân; biến những dự án 'ngủ quên' thành những nhà máy, khu đô thị, công trình hạ tầng hiện đại, để đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số", Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định.

Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, hơn 1 năm qua, Thành phố đã tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đặc biệt là các công trình, dự án, khu đất tồn đọng kéo dài, qua đó giải phóng nguồn lực lớn cho phát triển kinh tế - xã hội. Đây là bước đột phá quan trọng trong quản lý và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, đầu tư.

Toàn bộ công trình, dự án, khu đất tồn đọng đã được tháo gỡ hoặc có phương án xử lý dứt điểm, với hơn 206.000 tỷ đồng và khoảng 17.000 ha đất được đưa vào khai thác, sử dụng. Đặc biệt 54/54 dự án thuộc thẩm quyền Trung ương đã được giải quyết.

Nhờ đó, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Thành phố đạt 8,03%, mức cao nhất trong 10 năm gần đây. Quý I/2026, tăng trưởng tiếp tục dẫn đầu cả nước, đạt 8,27%, cao hơn mức bình quân các địa phương thí điểm.

Từ thực tiễn Thành phố, nhiều cơ chế, chính sách mới đã được kiến nghị và ban hành, như Kết luận số 77 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật trên phạm vi cả nước.

Đáng chú ý, mô hình Tổ công tác đặc biệt với nguyên tắc “6 rõ” đã phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo áp lực tích cực thúc đẩy tiến độ xử lý, chuyển từ tư duy bị động sang chủ động giải quyết công việc.

Ông Được cho biết trong thời gian tới, TP.HCM sẽ có thêm điều kiện thuận lợi, khi Trung ương và Quốc hội ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù mới, nhằm tháo gỡ vướng mắc các dự án tồn đọng, phân định rõ trách nhiệm và tạo hành lang pháp lý minh bạch hơn. Đây là cơ sở quan trọng để đẩy nhanh quá trình xử lý các dự án và thúc đẩy phát triển.

Sau khi sáp nhập, UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch số 34 ngày 7/8/2025, về xử lý vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất tồn đọng năm 2025. Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND Thành phố làm Tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo xử lý các dự án phức tạp, liên ngành. Tổ công tác hoạt động thường xuyên với cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, tài chính và pháp lý nhằm tháo gỡ nhanh các điểm nghẽn kéo dài. Hơn 1 năm qua, Thành phố đã hoàn thành xử lý hoặc có hướng xử lý toàn bộ 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, trong đó 54 dự án thuộc thẩm quyền Trung ương và 784 dự án thuộc thẩm quyền địa phương. Một số dự án trọng điểm chuyển biến rõ nét như dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng; Khu đất số 1 Lý Thái Tổ hơn 4,4 ha, nhiều năm bỏ trống được xây dựng công viên, tăng không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ. Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, “nút thắt” lớn nhất vẫn nằm ở cơ chế định giá đất và khung pháp lý chuyển tiếp, cần sự điều chỉnh từ Trung ương để giải quyết dứt điểm.