Siêu máy tính dự đoán cơ hội vô địch World Cup 2026: Argentina chỉ đứng thứ 4

Trước ngày World Cup 2026 khởi tranh, siêu máy tính Opta thực hiện mô phỏng giải đấu 10.000 lần dựa trên các dữ liệu đầu vào của 48 đội tuyển. Tây Ban Nha là đội có xác suất giành chức vô địch World Cup 2026 cao nhất theo các kịch bản của thuật toán này.

Siêu máy tính Opta xếp Tây Ban Nha đứng đầu danh sách ứng viên vô địch với xác suất đăng quang đạt 16,1%. Tây Ban Nha là đội duy nhất có khả năng vào tứ kết cao hơn 50%, với tỷ lệ đạt 52,1%. Cơ hội góp mặt ở bán kết của họ là 39%, trong khi xác suất lọt vào trận chung kết đạt 25,6%.

Một trong những lý do giúp Tây Ban Nha được đánh giá cao nằm ở bảng đấu thuận lợi. Nhà vô địch EURO 2024 nằm ở bảng H cùng Uruguay, Ả Rập Xê Út và Cape Verde. Opta dự đoán Tây Ban Nha đứng đầu bảng trong 75,3% số lần mô phỏng, qua đó mở ra con đường thuận lợi ở vòng knock-out.

Tây Ban Nha được dự đoán là nhà vô địch World Cup 2026. (Nguồn: AP)

Thông tin này phần nào giúp huấn luyện viên Luis de la Fuente yên tâm hơn trong bối cảnh ngôi sao trẻ Lamine Yamal vẫn đang chạy đua với thời gian để bình phục hoàn toàn chấn thương gân kheo. Dù vậy, Tây Ban Nha vẫn sở hữu đội hình cân bằng, chiều sâu lực lượng tốt và không quá phụ thuộc vào một cá nhân.

Sau Tây Ban Nha, đội được Opta đánh giá có khả năng vô địch cao thứ hai là Pháp với 13%. Xếp ngay sau là Anh (11,2%) và đương kim vô địch Argentina (10,4%).

Trong đó, Pháp được cho là gặp thử thách lớn nhất ở vòng bảng khi nằm chung bảng I với Na Uy, Senegal và Iraq. Tỷ lệ đứng đầu bảng của đoàn quân HLV Didier Deschamps chỉ đạt 60,3%, thấp hơn đáng kể so với Argentina (73%) và Anh (67,9%).

Dù vậy, sức mạnh thực sự của "Les Bleus" được thể hiện ở các vòng đấu loại trực tiếp. Theo các mô phỏng của Opta, Pháp có 47,9% vào tứ kết và góp mặt ở trận chung kết tới 21,3% số lần mô phỏng, cao hơn bất kỳ đội nào chỉ sau Tây Ban Nha.

Xác suất vô địch World Cup 2026 của các đội tuyển theo Opta.

Trong khi đó, Argentina vẫn được đánh giá là ứng viên "nặng ký". Nhà đương kim vô địch nằm ở bảng J cùng Áo, Algeria và Jordan, qua đó sở hữu cơ hội lớn để tiến sâu.

Phía sau bộ tứ Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Argentina là ba đội tuyển luôn được xem là ứng viên vô địch ở mọi giải đấu lớn, gồm Bồ Đào Nha (7%), Brazil (6,6%) và Đức (5,1%). Dù tỷ lệ thấp hơn nhóm dẫn đầu, cả ba đội đều sở hữu trên 10% khả năng góp mặt ở trận chung kết.

Bồ Đào Nha thu hút sự chú ý đặc biệt khi Cristiano Ronaldo chuẩn bị tham dự kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp. Bồ Đào Nha bước vào giải đấu năm nay với đà hưng phấn sau khi vô địch Nations League dưới thời HLV Roberto Martinez.

Brazil cũng không thể bị xem thường dù trải qua vòng loại không thực sự thuyết phục. Đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử World Cup vẫn sở hữu lực lượng tấn công mạnh mẽ với Neymar, Vinicius, Raphinha và Matheus Cunha.

Dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti, Selecao được dự báo có 22,1% khả năng vào bán kết. Nếu đạt phong độ cao đúng thời điểm, Brazil hoàn toàn có thể tái hiện thành công giống như lần đăng quang gần nhất trên đất Nhật Bản năm 2002.

Đức là cái tên cuối cùng trong nhóm ứng viên hàng đầu. Họ sẽ tham dự World Cup lần thứ 21, nhiều hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác. Sau 2 lần liên tiếp dừng bước sớm tại World Cup, tuyển Đức được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở World Cup 2026.

Kinh nghiệm của Manuel Neuer, Joshua Kimmich cùng sự bùng nổ được kỳ vọng từ Florian Wirtz giúp "Cỗ xe tăng" duy trì vị thế của một thế lực. Theo Opta, Đức góp mặt ở trận chung kết trong 10,6% số lần dự đoán.