Tạm giữ mẹ kế nghi bạo hành bé trai 11 tuổi tử vong ở Quảng Ninh

(VTC News) -

Ngày 2/6, UBND phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh thông tin báo cáo liên quan vụ việc bé trai 11 tuổi trên địa bàn tử vong bất thường.

Theo báo cáo của UBND phường Cao Xanh, khoảng 19h15 ngày 29/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận cháu Vũ Văn Q. (sinh năm 2015, trú tại phường Cao Xanh) vào cấp cứu trong tình trạng đã ngừng tuần hoàn. Sau khi cấp cứu, bác sỹ xác định cháu Q. tử vong ngoài viện chưa rõ nguyên nhân, trên tử thi nạn nhân có một số vết bầm tím.

Sau khi nhận được thông tin trên, UBND phường Cao Xanh chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường cùng với khu phố tiến hành xác minh, xác định bố đẻ của cháu là Vũ Văn Đ. (lao động tự do), hiện đang ở với vợ thứ 2 là Phạm Thúy Nga (sinh năm 1993, giáo viên Trường Mầm non tư thục Hoa Trạng Nguyên).

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang điều tra làm rõ vụ việc bé trai 11 tuổi tại phường Cao Xanh tử vong bất thường. (Ảnh minh họa)

Gia đình anh Vũ Văn Đ. thuê nhà ở tại tổ 13 khu 2A phường Cao Xanh từ tháng 9/2015.

Khai thác thông tin từ gia đình cho biết, sau khi bố mẹ ly hôn, cháu Vũ Văn Q. ở cùng với với bác tại phường Trần Hưng Đạo và đi học ở Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Tuy nhiên đến năm học lớp 3, do cháu nghịch ngợm, thường xuyên trốn học, nghỉ học và bác không quản lý được nên đã chuyển cháu về ở với bố.

Khi cháu chuyển về ở cùng bố, do cháu nhiều lần có hành vi trộm cắp nên gia đình anh Vũ Văn Đ. cũng đã nhiều lần trình báo với Công an phường Cao Xanh.

Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, khoảng 19h ngày 29/5, tại tổ 13 khu 2A phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, do bực tức về việc cháu Q. không mặc quần áo ở nhà nên Phạm Thuý Nga (sinh năm 1993, là mẹ kế của cháu Q.) đã dùng tay tát, đánh vào mặt, vào người khiến nạn nhân bị thương tích dẫn tới tử vong.

Sau khi thu thập lời khai, chứng cứ ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thuý Nga về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định của Bộ Luật Hình sự và đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.