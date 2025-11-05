Cận cảnh khu 'đất vàng' trước ngày thành đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19

UBND phường Vườn Lài được giao lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, hoàn thành trước ngày 30/11. Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ chủ trì việc lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và người dân về phương án thiết kế công viên do Sun Group đề xuất, hoàn tất trong vòng 15 ngày. Sau đó, Sở sẽ tổng hợp và gửi ý kiến đến đơn vị tài trợ để hoàn chỉnh phương án thiết kế trước khi triển khai.