Cận cảnh khu 'đất vàng' trước ngày thành đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) có diện tích hơn 44.300m², diện tích sàn sử dụng hơn 7.100m² cho UBND TP.HCM quản lý, sử dụng.
Theo quyết định của TP.HCM, khu đất này nằm giữa ba mặt tiền đường Lý Thái Tổ – Hùng Vương – Trần Bình Trọng, đối diện Ngã sáu Cộng Hòa, sẽ được chuyển đổi thành công viên phục vụ cộng đồng.
Thành phố dự kiến chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ (TP.HCM) thành công viên đa công năng, trong đó có hạng mục đài tưởng niệm người dân mất vì COVID-19. Ngày 3/11, Văn phòng UBND TP.HCM đã ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương bàn giao mặt bằng khu đất cho đơn vị tài trợ là Tập đoàn Sun Group để triển khai dự án.
Khu nhà đất số 1 Lý Thái Tổ trước đây là Nhà khách Chính phủ, thuộc quản lý của Bộ Ngoại giao. Khuôn viên hiện có 7 căn biệt thự cổ đã bỏ trống trong thời gian dài, chờ được bàn giao để phục vụ dự án chỉnh trang, xây dựng công viên và tượng đài tưởng niệm.
Tập đoàn Sun Group sẽ đầu tư xây dựng công viên cây xanh, không gian vui chơi cộng đồng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026.
Cùng với đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM được giao kiểm kê, đánh giá và phân loại các công trình biệt thự trong khu đất trước ngày 10/11, đồng thời hướng dẫn UBND phường Vườn Lài lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 để triển khai dự án đúng quy định.
UBND phường Vườn Lài được giao lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, hoàn thành trước ngày 30/11. Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ chủ trì việc lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và người dân về phương án thiết kế công viên do Sun Group đề xuất, hoàn tất trong vòng 15 ngày. Sau đó, Sở sẽ tổng hợp và gửi ý kiến đến đơn vị tài trợ để hoàn chỉnh phương án thiết kế trước khi triển khai.
Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM được giao trực tiếp chỉ đạo quá trình thi công công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ cho đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng. Song song đó, Sở Xây dựng sẽ khẩn trương lập dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, nhằm đồng bộ hạ tầng khu vực và tạo thuận lợi cho việc hình thành không gian công viên đa chức năng.
Hiện nay, tỷ lệ diện tích công viên cây xanh trong khu vực nội đô TP.HCM vẫn ở mức rất thấp so với tiêu chuẩn quy hoạch đô thị. Bên cạnh đó, hệ thống tiện ích công viên, không gian công cộng và sân chơi dành cho cộng đồng tại khu vực trung tâm còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và giải trí của người dân.
Khu “đất vàng” số 1 Lý Thái Tổ nằm ở vị trí đắc địa, bên trong khuôn viên là 7 căn biệt thự cổ từng thuộc sở hữu của gia đình Chú Hỏa - được mệnh danh “vua nhà đất” Sài Gòn xưa.
Sau năm 1975, khu vực này được sử dụng làm Nhà khách Chính phủ do Bộ Ngoại giao quản lý, sau đó chuyển giao lại cho TP.HCM tiếp quản. Từ năm 2017 đến nay, khu đất bị bỏ hoang, các biệt thự xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục rêu phong, hư hại theo thời gian.
Các tòa biệt thự trong khu đất được xây dựng theo kiến trúc Pháp, gồm một trệt hai lầu, mang đậm dấu ấn cổ điển. Sau nhiều năm không được sử dụng, toàn bộ công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Bên trong khuôn viên, cỏ dại mọc um tùm, cây cối che phủ lối đi, tạo nên khung cảnh hoang tàn giữa lòng đô thị sầm uất.
Trái ngược với khung cảnh hoang vắng bên trong khu “tam giác vàng”, xung quanh khu đất số 1 Lý Thái Tổ là hàng loạt cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và khu dân cư hiện đại mọc lên sầm uất, khiến nơi đây trở nên tĩnh lặng giữa nhịp sống đô thị sôi động. Theo quy hoạch, khu vực này còn nằm gần tuyến Metro số 1 (Bến Thành – depot An Hạ) và tuyến Metro số 3 trong tương lai, với 3 ga ngầm dự kiến nằm tiếp giáp khu đất, tạo lợi thế lớn cho việc phát triển không gian công cộng và giao thông kết nối.
Bình luận