Giá xe Vision tháng 6/2026 mới nhất

Trong tháng 6/2026, Honda Vision tiếp tục phân phối 4 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao, đi kèm 6 tùy chọn màu sắc.

Theo ghi nhận, giá xe Vision tháng 6/2026 không thay đổi so với tháng trước.

Cụ thể, phiên bản Tiêu chuẩn có giá đề xuất 31.310.182 đồng. Phiên bản Cao cấp được niêm yết ở mức 32.979.273 đồng, trong khi bản Đặc biệt có giá 34.353.818 đồng.

Riêng phiên bản Thể thao với các tùy chọn màu bạc đen, đen và xám đen được Honda niêm yết ở mức 36.612.000 đồng.

Giá xe Vision tháng 6/2026 dao động từ 31,3 - 36,6 triệu đồng tùy phiên bản. (Ảnh minh họa)

Bảng giá xe Vision tháng 6/2026 mới nhất (Nguồn: Honda)

Phiên bản Màu xe Giá bán lẻ đề xuất Phiên bản Thể thao Bạc đen / Đen / Xám đen 36.612.000 VNĐ Phiên bản Đặc biệt Nâu xám 34.353.818 VNĐ Phiên bản Cao cấp Đỏ xám 32.979.273 VNĐ Phiên bản Tiêu chuẩn Trắng đen 31.310.182 VNĐ

Honda Vision 2026 có gì nổi bật?

Vision 2026 vẫn duy trì thiết kế thanh lịch, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng từ học sinh, sinh viên đến nhân viên văn phòng.

Xe sử dụng động cơ eSP 110cc kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, giúp tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu thụ nhiên liệu được Honda công bố khoảng 1,82 lít/100 km.

Ngoài ra, các phiên bản Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao đều được trang bị khóa thông minh Smart Key, giúp tăng tính tiện dụng và an toàn khi sử dụng.

Nhìn chung, Honda Vision tiếp tục là một trong những mẫu xe tay ga phổ thông được ưa chuộng nhất trên thị trường nhờ thiết kế gọn gàng, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và mức giá dễ tiếp cận.

Với giá đề xuất từ 31,31 triệu đồng đến 36,61 triệu đồng trong tháng 6/2026, Vision vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng có nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Lưu ý: Trên đây là cập nhật bảng giá xe Vision tháng 6/2026 mới nhất trên thị trường. Tuy nhiên giá xe máy có thể sẽ thay đổi tùy theo thời điểm, tùy đại lý Honda và các khu vực bán xe khác nhau.