Liverpool chốt Iraola làm huấn luyện viên mới thay Arne Slot

"Andoni Iraola sẽ là tân huấn luyện viên trưởng của Liverpool, các điều khoản đã được đôi bên đồng ý", chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano thông báo. Các nguồn uy tín là The Athletic, Sky Sports cũng đưa tin tương tự, cho biết nhà cầm quân người Tây Ban Nha bắt đầu thảo luận với ban lãnh đạo Liverpool về các điều khoản chi tiết cũng như kế hoạch của đội bóng.

Liverpool sớm quan tâm Andoni Iraola ngay từ khi quyết định sa thải huấn luyện viên Arne Slot tuần trước. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ sớm kí hợp đồng chính thức trong ít ngày tới và sẵn sàng bắt tay vào công việc đầu tiên chính là kế hoạch chuyển nhượng và xây dựng lực lượng cho mùa giải mới.

Huấn luyện viên Andoni Iraola dẫn dắt Liverpool.

Trong số các huấn luyện viên trẻ tuổi ở giải Ngoại Hạng Anh, Iraola được chú ý đặc biệt nhờ thành tích giúp Bournemouth xếp thứ 6 kèm suất dự UEFA Europa League. Thực tế, đội bóng này thi đấu mạnh mẽ, có đường nét rõ ràng cùng một tinh thần rực lửa. Đây là điều mà huấn luyện viên Arne Slot không thể duy trì cho Liverpool.

Đến với Liverpool từ mùa giải 2024/25, Arne Slot nhanh chóng mang về chức vô địch Ngoại Hạng Anh cùng niềm tin rằng ông chính là sự thay thế hoàn hảo cho người tiền nghiệm Jurgen Klopp. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng xấu đi ngay ở mùa giải năm nay.

Ở đấu trường châu Âu, không ai tin rằng Liverpool có thể đi xa và họ cũng sớm dừng bước ở tứ kết. Tại giải quốc nội, thầy trò huấn luyện viên Arne Slot sớm bị bỏ lại rất xa trong cuộc đua vô địch với Man City và Liverpool. Thất bại trước Man Utd cùng một vài trận đấu bạc nhược càng khiến niềm tin vào ông Arne Slot suy giảm.

Nhà cầm quân này còn gặp rất nhiều rắc rối vì mâu thuẫn không thể hàn gắn với trụ cột Mohammed Salah. Tiền đạo người Ai Cập không hề giấu diếm những vấn đề của Liverpool. Thậm chí, bài đăng của anh trên mạng xã hội sau thất bại trước Aston Villa ngày 16/5 được cho là nhắm thẳng vào huấn luyện viên Slot.

Nhiệm vụ của Andoni Iraola sẽ là đảm bảo suất dự UEFA Champions League cũng như duy trì vị thế trong cuộc đua vô địch giải Ngoại Hạng Anh cho Liverpool.