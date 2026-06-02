(VTC News) -

Góp ý cho dự thảo Nghị định hướng dẫn về Luật Thuế thu nhập cá nhân, Ngân hàng Nhà nước đề xuất thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vàng miếng, ngoại trừ các trường hợp cá nhân mua, bán vàng nhằm mục đích tiết kiệm, cất trữ, không mang tính chất kinh doanh và phù hợp với tập quán tích trữ vàng của người dân.

Chưa đánh thuế thu nhập cá nhân khi giao dịch vàng miếng. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Theo Ngân hàng Nhà nước, Luật thuế TNCN số 109/2025/QH15 ngày 10/12/2025 đã quy định thu thuế đối với thu nhập từ việc chuyển nhượng vàng miếng với thuế suất 0,1 % trên giá chuyển nhượng từng lần.

Đồng thời luật này cũng giao Chính phủ quy định việc thu thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng, gồm ngưỡng giá trị chịu thuế, thời điểm áp dụng và mức thuế suất phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7.

Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, Ngân hàng Nhà nước nhận thấy hiện chưa có quy định hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Do đó, việc bổ sung hướng dẫn là cần thiết nhằm thể chế hóa chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, góp phần minh bạch hóa thị trường vàng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh giá vàng trong nước thời gian qua biến động phức tạp do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới, tiềm ẩn nguy cơ đầu cơ và tích trữ.

Phản hồi về ý kiến trên, Bộ Tài chính cho rằng Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định Chính phủ quyết định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Quy định này nhằm bảo đảm Chính phủ có cơ sở pháp lý để quyết định việc thu thuế cũng như các nội dung cụ thể liên quan khi điều kiện quản lý thị trường vàng đáp ứng yêu cầu quản lý và thu thuế.

Theo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng đề án thành lập sàn giao dịch vàng để trình Chính phủ.

Sau khi đề án này được Chính phủ thông qua thì các Bộ, ngành mới có căn cứ hoàn thiện các quy định có liên quan đến việc quản lý thị trường vàng.

Khi có các quy định này thì mới có căn cứ trình Chính phủ về việc áp dụng chính sách thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vàng của cá nhân.

Do vậy, tại dự thảo Nghị định chưa quy định chi tiết về việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.