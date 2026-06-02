Dạo phố cùng camera Hasselblad trên OPPO Find X9s

Mang định hướng của một flagship thiên về trải nghiệm nhiếp ảnh di động, OPPO Find X9s gây chú ý với hệ thống camera Hasselblad (từ Thụy Điển) đồng đều, thiết kế mỏng nhẹ và khả năng xử lý ảnh theo phong cách tự nhiên, phù hợp cho nhu cầu chụp du lịch, đời thường và sáng tạo nội dung hàng ngày.

Thiết bị sở hữu bộ ba camera siêu nét 50MP bao gồm: camera chính 50MP tích hợp chống rung quang học OIS; camera Tele Hasselblad 50MP zoom quang học 3x, sử dụng cảm biến lớn 1/1,95 inch, mang đến khả năng zoom hàng đầu phân khúc; camera góc siêu rộng 50MP với góc nhìn 120°.

Cụm camera Hasselblad trên OPPO Find X9s.

Qua trải nghiệm thực tế với những bức hình trên phố, dấu ấn Hasselblad trên OPPO Find X9s thể hiện khá rõ qua phong cách xử lý ảnh tự nhiên, màu sắc cân bằng và chất ảnh tele giàu chiều sâu.

Ở các ảnh chụp Nhà hát Lớn Hà Nội bằng camera chính, máy cho độ chi tiết khá tốt ở các mảng kiến trúc như hàng cột, phù điêu hay phần mái vòm. Điểm dễ nhận ra là cách xử lý màu tương đối tiết chế. Tông vàng của công trình và màu xám của bầu trời được tái hiện gần với thực tế thay vì đẩy độ bão hòa mạnh để tạo cảm giác "nịnh mắt".

Trong điều kiện trời nhiều mây, Find X9s vẫn giữ được độ cân bằng giữa vùng sáng và vùng tối, hạn chế hiện tượng cháy sáng.

Ảnh chụp từ camera chính cho thấy Find X9s xử lý chân dung ngoài trời tốt trong điều kiện nắng gắt. Máy ưu tiên giữ sáng cho gương mặt, tông da tự nhiên, trong khi mảng hoa giấy phía sau được đẩy màu rực mắt nhưng chưa quá mạnh.

Ảnh chân dung chụp trên Find X9s nơi Phố Hội.

Camera tele Hasselblad là điểm nổi bật nhất trong trải nghiệm thực tế. Ở tiêu cự 146mm, các ảnh chụp cận Nhà hát Lớn hay đèn lồng cho hiệu ứng nén phối cảnh, giúp chủ thể nổi bật và có chiều sâu hơn so với camera chính.

Nhờ cảm biến tele kích thước lớn 1/1,95 inch, ảnh giữ được độ chi tiết tốt.

Những hoa văn nhỏ trên đèn lồng hay chi tiết mặt tiền công trình không bị bệt hoặc xử lý quá gắt. Màu sắc cũng được giữ khá cân bằng, đặc biệt với các gam hồng, đỏ và vàng.

Với các chủ thể nhỏ như hoa hoặc bướm, Find X9s cho tốc độ lấy nét khá nhanh. Ảnh cận giữ được độ nét trên cánh bướm và phần hoa phía trước, trong khi hậu cảnh chuyển mờ tương đối tự nhiên nhờ hiệu ứng nén phối cảnh tự nhiên của camera tele.

Ảnh chụp bằng camera tele Hasselblad, tiêu cự 73mm (3x) và 146mm (6x).

Tính năng Chụp Nhanh Siêu Nét cũng hỗ trợ trải nghiệm tốt hơn khi máy cho phản hồi nhanh lúc chụp liên tiếp, phù hợp với nhu cầu chụp đời thường hoặc du lịch.

Ngoài phần cứng, Find X9s còn tích hợp các tính năng như Chế độ Chân Dung Hasselblad, Chế độ Bậc Thầy Hasselblad cho phép chỉnh ISO, tốc độ màn trập, lấy nét thủ công và lưu ảnh RAW Max 16-bit. Toàn bộ hệ thống camera cũng hỗ trợ quay video 4K 60fps Dolby Vision HDR.

Nhìn chung, OPPO Find X9s không đi theo phong cách xử lý ảnh quá rực hay "AI hóa" mạnh tay. Máy phù hợp hơn với người thích chất ảnh tự nhiên, chụp du lịch hoặc đời thường, trong đó camera tele Hasselblad là phần tạo khác biệt rõ nhất trong trải nghiệm thực tế.

Ảnh chân dung chụp trên Find X9s.

Bên cạnh camera, OPPO Find X9s vẫn giữ định hướng của một mẫu flagship thiên về trải nghiệm di động gọn nhẹ. Máy có thân mỏng 7,99 mm với ba tùy chọn màu Xám, Cam Nhạt và Tím Nhạt, đi cùng màn hình phẳng 6,59 inch độ sáng tối đa 3.600 nits và viền mỏng 1,15 mm, hỗ trợ hiển thị rõ ngay cả khi sử dụng ngoài trời.

Thiết bị cũng được trang bị chuẩn kháng nước, bụi IP66, IP68, IP69 cùng chứng nhận chống va đập 5 sao từ SGS.

Bên trong, máy sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s tiến trình 3 nm kết hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi và công nghệ Trinity Engine nhằm tối ưu hiệu năng trong các tác vụ nặng như quay video 4K hay chơi game.

Viên pin Silicon-Carbon dung lượng 7.025 mAh hỗ trợ sạc nhanh 80W SUPERVOOC, đồng thời được OPPO công bố có thể duy trì trên 80% dung lượng sau 5 năm sử dụng. Máy chạy ColorOS với nhiều tính năng AI hướng đến trải nghiệm thực tế như dịch thực đơn, quản lý hóa đơn du lịch hay trợ lý ghi nhớ AI cá nhân hóa.

Bảng giá chi tiết OPPO Find X9s:

RAM/ROM Màu sắc Giá bán lẻ (đồng) Kênh phân phối 12GB + 256GB Tím, Cam, Xám 24.990.000 Tất cả các hệ thống trên toàn quốc 12GB + 512GB Cam, Xám 26.990.000 Đặc quyền tại hệ thống Thế Giới Di Động