Giá tiêu hôm nay 2/6/2026: Đồng loạt giảm sâu

Giá tiêu hôm nay 2/6 tại thị trường trong nước

Theo khảo sát trong sáng 2/6, giá tiêu đồng loạt giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg tại các vùng sản xuất trọng điểm, qua đó mặt bằng giá tiêu trong nước đang dao động ở mức từ 136.000 - 139.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk giảm 3.000 đồng/kg, xuống còn 139.000 đồng/kg. Tương tự, giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng cũng giảm 3.000 đồng/kg hiện ở mức 139.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay giảm 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước, hiện ở mức 136.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại TP.HCM giảm 2.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước, hiện ở mức 137.000 đồng/kg.

Tại Đồng Nai, giá tiêu giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 136.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Giá tiêu thế giới hôm nay 02/6/2026

Trên thị trường thế giới, giá tiêu hôm nay không ghi nhận biến động mạnh. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 7.156 USD/tấn, tăng 0,06% so với phiên trước; tiêu đen Brazil loại ASTA 570 có giá 6.100 USD/tấn, ổn định so với hôm qua; còn tiêu đen Malaysia đứng ở mức 9.350 USD/tấn, không đổi so với phiên trước.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu cũng giữ ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng của Indonesia được chào bán ở mức 9.231 USD/tấn. Giá tiêu trắng Malaysia được báo giá ở mức 12.250 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng Việt Nam xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Nhận định xu hướng giá tiêu

Theo IPC, kết thúc tuần cuối cùng của tháng 5, thị trường hồ tiêu thế giới ghi nhận phản ứng trái chiều nhưng nhìn chung ổn định. Giá tiêu Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục được giữ vững, trong khi giá tiêu Indonesia phục hồi, Brazil và Malaysia ổn định.

Tại thị trường Việt Nam, giá tiêu nội địa giảm nhẹ trong tuần trước. Tuy nhiên, giá tiêu xuất khẩu ở mức ổn định.

Theo thống kê của Bộ NN&MT, trong 4 tháng đầu năm 2026, ngành hồ tiêu Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Số liệu từ Cục Hải quan cho biết, xuất khẩu hạt tiêu đạt 96,8 nghìn tấn với trị giá xấp xỉ 623 triệu USD, tăng 31,6% về lượng và 22,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Theo bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), động lực chính cho xuất khẩu hạt tiêu trong những tháng qua đến từ sự phục hồi nhu cầu nhập khẩu tại các thị trường lớn, đặc biệt là Mỹ - nơi đang nhập khẩu hạt tiêu Việt Nam với khối lượng lớn sau khi sụt giảm mạnh trong năm 2025. Mỹ tiếp tục là khách hàng hàng đầu của hồ tiêu Việt Nam khi nhập khẩu gần 25.000 tấn, trị giá khoảng 178 triệu USD, chiếm 25,5% tổng lượng xuất khẩu của cả nước.