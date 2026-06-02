Hà Nội giảm 2.712 thôn, tổ dân phố sau sáp nhập

Chiều 2/6, tại kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo giải trình của UBND TP Hà Nội, hiện Hà Nội có 5.467 thôn, tổ dân phố. Sau khi sắp xếp, dự kiến còn 2.755, giảm 2.712 thôn, tổ dân phố so với hiện nay.

Tổng số người hoạt động không chuyên trách cùng phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố hiện là 17.696 người. Theo phương án dự kiến, số người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố còn 12.909 người, giảm 4.787 người.

UBND TP cho rằng việc thực hiện nghị quyết không làm tăng cơ học số lượng người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố mà chủ yếu là sắp xếp, tinh gọn đầu mối.

Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết.

Theo nghị quyết, thôn tại thủ đô phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố từ 700 hộ gia đình trở lên. Đối với các địa bàn có yếu tố đặc thù như khu vực miền núi, xã miền núi, quy mô hộ gia đình có thể thấp hơn quy định chung.

Mỗi thôn được bố trí trưởng thôn và phó trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có tổ trưởng và phó tổ trưởng. Căn cứ quy mô dân cư và đặc điểm địa bàn, mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí từ 1-2 phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm các chức danh: bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố.

Về chế độ phụ cấp, các thôn có từ 800 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên hoặc là đơn vị trọng điểm về quốc phòng, an ninh, trật tự, thôn đặc biệt khó khăn được áp dụng quỹ phụ cấp hằng tháng bằng 12 lần mức lương cơ sở.

Trong đó, bí thư chi bộ và trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố được hưởng phụ cấp bằng 2,8 lần mức lương cơ sở; trưởng ban công tác mặt trận hưởng 2,4 lần; phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố hưởng 2 lần mức lương cơ sở.

Đối với các thôn, tổ dân phố còn lại, quỹ phụ cấp hằng tháng được áp dụng bằng 9 lần mức lương cơ sở.