7 mẹo làm mát 'thiên tài' của người Anh trong những ngày nóng kinh hoàng

Trong đợt nắng nóng cuối tháng 5 vừa qua, nhiều khu vực tại Anh ghi nhận những "đêm nhiệt đới" với nền nhiệt cao bất thường. Trong bối cảnh nhiệt độ ban ngày được dự báo tiếp tục chạm ngưỡng 35 độ C, không ít người dân phải tìm mọi cách để chống chọi với cái nóng kéo dài, đặc biệt là những gia đình không có máy điều hòa nhiệt độ.

Từ các mẹo dân gian đơn giản đến các giải pháp được khoa học chứng minh, nhiều cách làm mát tiết kiệm đang được người dân Anh áp dụng để vượt qua những ngày oi bức.

Ngủ ngon nhờ thảm làm mát của thú cưng

Mất ngủ là một trong những hệ quả phổ biến nhất của thời tiết nắng nóng. Những đêm trằn trọc không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất làm việc và sinh hoạt trong ngày hôm sau.

Một trong những mẹo được nhiều người Anh truyền tai nhau là sử dụng thảm làm mát dành cho thú cưng như một lớp đệm giúp hạ nhiệt khi ngủ.

Ý tưởng này trở nên nổi tiếng sau khi YouTuber LadBaby chia sẻ trải nghiệm cá nhân trong một đợt nắng nóng trước đây. Thay vì chỉ dùng cho chó mèo, những tấm thảm làm mát được đặt lên trên ga trải giường nhưng bên dưới chăn để tạo cảm giác dễ chịu suốt đêm.

Nhiều người dùng mạng xã hội đã gọi đây là ý tưởng "thiên tài" bởi hiệu quả làm mát rõ rệt trong khi chi phí không quá đắt đỏ. LadBaby cho biết, anh mua sản phẩm tại chuỗi cửa hàng B&M; mặt hàng này hiện được bán phổ biến trên các sàn thương mại điện tử với mức giá khoảng 15 bảng Anh (khoảng 530 nghìn đồng).

Dùng giấy bạc che cửa sổ để giảm nhiệt

Một mẹo khác có chi phí cực thấp nhưng được đánh giá khá hiệu quả là sử dụng giấy bạc bọc cửa sổ. Cách thực hiện khá đơn giản, chỉ cần cắt giấy bạc thành các tấm lớn rồi dán kín lên phần khung nhựa bao quanh cửa sổ sao cho ánh nắng không thể xuyên qua.

Về nguyên lý, cửa kính có khả năng hấp thụ và khuếch đại nhiệt lượng từ ánh nắng mặt trời. Trong khi đó, bề mặt phản chiếu của giấy bạc sẽ giúp đẩy phần lớn nhiệt lượng trở lại môi trường bên ngoài, hạn chế hơi nóng xâm nhập vào nhà.

Các chuyên gia cho biết biện pháp này tương đối an toàn bởi ánh nắng mặt trời không đủ làm nóng chảy giấy bạc, đồng thời vật liệu này cũng không phát sinh các chất độc hại khi nhiệt độ tăng cao.

Trong thử nghiệm thực tế của phóng viên The Mirror, việc che cửa sổ bằng giấy bạc giúp nhiệt độ trong phòng giảm xuống vài độ C, tạo cảm giác dễ chịu hơn đáng kể. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối ưu, người dùng vẫn nên kết hợp thêm với quạt điện hoặc các giải pháp làm mát khác.

Đặt quạt đúng cách để tăng hiệu quả làm mát

Nhiều gia đình sở hữu quạt điện nhưng chưa tận dụng hết khả năng của thiết bị này. Theo tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Which?, khi nhiệt độ trong nhà cao hơn ngoài trời, người dùng nên đặt quạt hướng ra phía cửa sổ thay vì thổi trực tiếp vào người. Cách làm này giúp đẩy không khí nóng tích tụ trong phòng ra ngoài nhanh hơn.

Đến buổi tối, khi không khí bên ngoài trở nên mát mẻ hơn, người dùng có thể xoay quạt ngược lại để hút luồng khí dễ chịu từ bên ngoài vào nhà.

Tuy nhiên, việc bật quạt suốt đêm cũng có những hạn chế nhất định. Luồng gió liên tục có thể làm bụi bẩn và phấn hoa phát tán trong không khí, gây khó chịu cho những người bị hen suyễn, dị ứng hoặc sốt cỏ khô. Người đeo kính áp tròng cũng có nguy cơ bị khô mắt khi ngủ trong môi trường có gió thổi liên tục.

Ông Deyan Dimitrov, chuyên gia trong lĩnh vực giặt là và chăm sóc nhà cửa, khuyến nghị nên đặt một bát đá lạnh phía trước quạt để tạo luồng không khí mát hơn. Đồng thời, người dùng cần thường xuyên vệ sinh cánh quạt và lưới chắn bụi để thiết bị hoạt động hiệu quả.

Tận dụng khăn ướt và ga trải giường

Đây là một trong những giải pháp gần như miễn phí nhưng vẫn được đánh giá cao. Người dùng chỉ cần ngâm khăn hoặc ga trải giường trong nước lạnh, sau đó treo trước cửa sổ hoặc cửa ra vào đang mở. Khi nước trên bề mặt vải bốc hơi, nhiệt lượng từ không khí xung quanh sẽ bị hấp thụ, từ đó làm giảm nhiệt độ của luồng không khí đi qua.

Theo ông Dimitrov, phương pháp này đặc biệt hữu ích đối với các gia đình không có điều hòa nhiệt độ bởi nguyên liệu đều có sẵn trong nhà và không phát sinh thêm chi phí.

Biến bình nước nóng thành thiết bị làm lạnh

Nghe có vẻ trái ngược nhưng bình nước nóng lại có thể trở thành trợ thủ đắc lực trong những ngày nhiệt độ tăng cao. Bản chất của loại bình này là giữ ổn định nhiệt độ của chất lỏng bên trong. Do đó, thay vì chứa nước nóng, người dùng có thể đổ nước đá lạnh vào bình và mang lên giường trước khi ngủ.

Một cách khác là đặt bình trong tủ lạnh vài giờ rồi đổ nước lạnh vào trước khi sử dụng. Tuy nhiên, cần tránh đổ quá đầy và phải đảm bảo nắp được đóng kín. Ngoài ra, nên sử dụng thêm vỏ bọc hoặc quấn khăn bên ngoài để tránh cảm giác quá lạnh khi tiếp xúc trực tiếp với da.

Mẹo làm mát xe hơi chỉ trong vài giây

Bước vào một chiếc ô tô đỗ lâu dưới trời nắng luôn là trải nghiệm khó chịu đối với nhiều người. Trong khi chờ hệ thống điều hòa phát huy tác dụng, một mẹo vật lý đơn giản có thể giúp giảm nhiệt nhanh chóng.

Giáo sư toán học Hannah Fry hướng dẫn người lái mở cửa sổ ở phía đối diện xe, sau đó liên tục mở rồi đóng cửa bên ghế lái vài lần.

Theo bà, khi cánh cửa được mở mạnh, không khí nóng trong xe sẽ bị đẩy ra ngoài, tạo nên vùng áp suất thấp giúp hút thêm luồng không khí mới từ bên ngoài vào. Dù trông có phần kỳ lạ, phương pháp này có thể giúp nhiệt độ trong xe giảm đáng kể chỉ sau vài giây.

Bảo vệ thú cưng trong ngày nắng nóng

Không chỉ con người, vật nuôi cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ thời tiết khắc nghiệt. Các chuyên gia khuyến cáo chủ nuôi nên bổ sung thêm nước vào khẩu phần ăn của chó và mèo để hạn chế nguy cơ mất nước. Đồng thời, nên đưa thú cưng ra ngoài vận động vào sáng sớm hoặc chiều muộn, tránh khoảng thời gian nắng nóng nhất trong ngày.

Chó đặc biệt nhạy cảm với nhiệt độ cao và có thể bị say nắng nhanh hơn con người. Nếu nhận thấy thú cưng có dấu hiệu mệt mỏi, thở gấp hoặc bất thường do nóng bức, chủ nuôi nên liên hệ bác sĩ thú y để được tư vấn và xử lý kịp thời.