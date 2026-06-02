'Nữ quái' 10X ở Đà Nẵng cầm đầu đường dây chuyên bán ma túy cho người nước ngoài

(VTC News) -

Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với La Thị Ngọc Ánh (SN 2002, trú tỉnh Đắk Lắk; tạm trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Man Jian Xiang, Xu Ming Chen, Yu Xun (cùng mang quốc tịch Trung Quốc) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, La Thị Ngọc Ánh cùng với Phạm Thị Xuân Nhớ (SN 1987, trú tỉnh Gia Lai) bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng trong đường dây bị tạm giữ hình sự. (Ảnh: C.A)

Trước đó, lực lượng công an phát hiện La Thị Ngọc Ánh có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy cho người nước ngoài, chủ yếu là khách du lịch quốc tịch Trung Quốc. Đối tượng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để liên lạc, giao dịch kín nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Khoảng 4h ngày 1/6, công an tổ chức các mũi công tác tiến hành bắt quả tang La Thị Ngọc Ánh khi đối tượng đang chuẩn bị giao ma túy cho khách tại một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 gói "nước vui", 3 gói ketamine, 2 gói ma túy đá, 20 viên hồng phiến, 1 cân tiểu ly cùng nhiều tang vật liên quan.

Cùng thời điểm, cơ quan chức năng phát hiện Man Jian Xiang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Xu Ming Chen và Yu Xun vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Yu Xun tại một khách sạn trên địa bàn phường An Hải, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 gói ma túy đá, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Cùng thời điểm này, Phạm Thị Xuân Nhớ bị bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại một căn hộ thuộc phường Ngũ Hành Sơn. Tang vật thu giữ gồm 12 gói ma túy "nước vui", 29 viên thuốc lắc, 97 viên hồng phiến, 3 gói nylon chứa chất bột màu trắng (nghi ma túy ketamine), 9 gói nylon chứa tinh thể rắn màu trắng (nghi ma túy đá) và các tang vật khác có liên quan.

Qua đấu tranh, Phạm Thị Xuân Nhớ khai nhận đã cất giữ và đi giao ma túy cho Ánh. Đáng chú ý, Nhớ từng có 2 tiền án liên quan đến tội phạm về ma túy và mới chấp hành xong án phạt tù năm 2025.