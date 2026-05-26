Vinhomes hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng để mua nhà: Mở lối đi cho tài sản 'ngủ' trong két

Nhận xét về cách làm mới này, chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Minh Phong cho rằng, trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sớm có giải pháp để huy động vàng nhàn rỗi cùng với ngoại tệ trong dân để phục vụ nền kinh tế, chính sách của Vinhomes là phù hợp và sáng tạo.

Vinhomes cho khách có vàng nhàn rỗi quy đổi thành tiền để mua bất động sản. (Ảnh minh họa: Vinhomes)

“Khi chưa có cơ chế nào để huy động vàng trong dân thì việc Vinhomes cho khách có vàng nhàn rỗi quy đổi thành tiền để mua bất động sản là một giải pháp hấp dẫn, có thể biến nguồn tài sản vốn đang đứng yên thành dòng tiền phục vụ thị trường, kinh tế”, ông Phong nói.

Cụ thể, cách làm này giúp tối ưu hóa tài sản "đứng yên" vì vàng từ xưa đến nay là kênh cất trữ giá trị truyền thống nhưng không tạo ra dòng tiền thường xuyên. Việc quy đổi vàng sang bất động sản giúp biến nguồn lực "ngủ đông" thành tài sản sinh lời (cho thuê, kinh doanh).

Ngoài ra, chương trình cho phép khách hàng linh hoạt lựa chọn nắm giữ bất động sản hoặc nhận lại với cam kết lợi tức hấp dẫn (lên tới 10% sau 5 năm). Đây được xem là nước đi giúp nhà đầu tư hưởng tiềm năng tăng giá trị bất động sản theo thời gian.

Đáng chú ý, mô hình này giúp nhà đầu tư phân bổ rủi ro, bảo toàn vốn trước áp lực lạm phát và được hưởng lợi trực tiếp từ chu kỳ tăng trưởng của hạ tầng, đô thị hóa.

“Người dân có thể đưa vàng ra và đổi lại là có nhà để đảm bảo. Đây là điều mà khiến họ cảm thấy yên tâm nhất khi rút vàng từ két sắt ra.

Sau 5 năm, nếu giá nhà lên thì người dân có quyền giữ lại nhà để ở, còn trong trường hợp giá nhà xuống, người dân có thể lấy lại tiền mua số vàng tương đương cộng với 10% lợi tức.

Còn xét về mặt xã hội thì có lợi ích là đã huy động được nguồn vốn từ trong dân để thúc đẩy phát triển xã hội”, ông Phong phân tích.

Đồng quan điểm, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính cho rằng, việc Vinhomes triển khai chương trình cho khách quy đổi vàng thành tiền mặt để mua bất động sản là khác biệt nhằm huy động nguồn vàng khổng lồ đang nằm im trong dân.

“Người Việt có truyền thống tích trữ vàng, khiến lượng lớn vàng chủ yếu nằm yên trong két sắt, không tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Nhiều năm qua, bài toán huy động vàng từ dân luôn gặp khó vì thiếu niềm tin và cơ chế bảo toàn tài sản.

Nếu Vinhomes triển khai được chương trình này thì có lợi cho cả doanh nghiệp và nhà đầu tư, bởi người dân chuyển hóa được vàng nhàn rỗi thành nhà ở, còn doanh nghiệp gia tăng được thanh khoản, khẳng định uy tín thương hiệu”, ông Thịnh nói.

Chuyên gia Đinh Trọng Thịnh cũng phân tích thêm: trong trường hợp biên độ tăng giá nhà thấp hơn đà tăng của giá vàng khách hàng sẽ thực hiện quyền trả nhà để nhận lại giá trị vàng tương đương và lợi tức. “Lúc này, nhà đầu tư gần như không chịu thiệt vì giá trị tài sản được bảo toàn sau 5 năm và còn được nhận thêm lợi tức. Bất động sản đã trở thành tài sản đảm bảo cho họ", ông Thịnh nói.

Chính sách mới của Tập đoàn Vingroup, CTCP Vinhomes cùng các công ty vàng bạc đá quý. (Nguồn: Vinhomes)

Liệu khách hàng có được lợi?

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nói: “Người dân Việt Nam vốn có tâm lý "ăn chắc mặc bền", tài sản phải cất giữ kỹ nên việc huy động vàng trong dân để mua bán nhà đất không hề dễ dàng. Đặc biệt, với những căn hộ của Vinhomes có giá thấp nhất từ 5-7 tỷ, khách cần khoảng 25-35 lượng vàng (tương đương 4-5,6 tỷ theo giá hiện tại).

Trên thực tế, giá vàng tăng mỗi năm 11%. Trong trường hợp giá bất động sản sau 5 năm tăng vượt mức tăng của giá vàng cộng thêm 10%, khách hàng nhiều khả năng sẽ chọn giữ lại bất động sản để hưởng trọn giá trị gia tăng. Lúc này người dân tối ưu được dòng vốn nhàn rỗi, vừa sở hữu tài sản vừa có mức sinh lời tốt. Còn Vinhomes gia tăng thanh khoản vì bán được hàng. Như vậy, dòng vốn vàng trong dân được kích hoạt, góp phần hỗ trợ nền kinh tế.

Trong trường hợp nếu thị trường bất động sản tăng chậm hơn mức tăng của vàng cộng thêm 10%, khách hàng có thể lựa chọn hoàn trả bất động sản để nhận lại giá trị vàng tương đương cùng phần lợi tức cam kết.

Lúc này người dân vẫn có lợi, bởi nếu chỉ nắm giữ vàng thông thường thì tài sản không tự sinh thêm lợi nhuận, trong khi tham gia chương trình lại có thêm mức lợi tức 10% sau 5 năm.

"Vinhomes có thể đối mặt với chi phí vốn thực tế (lãi suất kép) 13-14% một năm để hoàn trả tiền cho người dân nếu dựa trên cơ sở giá vàng tăng bình quân 11% mỗi năm trong 20 năm vừa qua. Khi chi phí vốn cao đột biến sẽ ăn mòn lợi nhuận và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả lợi nhuận của doanh nghiệp”, ông Thịnh nói.

Chuyên gia Nguyễn Minh Phong cũng nêu băn khoăn giá bán nhà ban đầu thế nào và thời điểm người dân trả lại nhà và lấy tiền về mua vàng lại thì có cơ chế nào đảm bảo, rồi vấn đề pháp lý để xử lý căn nhà đó như thế nào, tình trạng nhà được trả, nhận lại và giá vàng thời điểm đó ra sao?

Tập đoàn Vingroup, CTCP Vinhomes cùng các Công ty Vàng bạc Đá quý mới đây có thông báo chính thức phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi thành tiền mặt để để giao dịch bất động sản, đồng thời bảo đảm khả năng quy đổi ngược từ bất động sản sang vàng theo nhu cầu. Theo chương trình, khách hàng sở hữu vàng nhàn rỗi có thể quy đổi vàng thành tiền để mua bất động sản do Vinhomes phát triển. Sau 5 năm, tùy nhu cầu và hiệu quả đầu tư, khách hàng có thể tiếp tục sở hữu bất động sản hoặc nhận lại khoản tiền tương đương 110% số vàng đã dùng để giao dịch ban đầu, tức hưởng thêm mức lợi tức 10%. Toàn bộ quá trình quy đổi vàng thành tiền mặt hoặc ngược lại, từ tiền mặt sang vàng sẽ thông qua các công ty vàng bạc đá quý nhằm đảm bảo sự an toàn về giá trị tài sản, tính hợp pháp. Chương trình áp dụng với khách hàng sở hữu vàng trước ngày 25/4 và giá trị vàng quy đổi thành nguồn tiền mặt cần đạt tối thiểu 80% căn nhà, phần còn lại có thể thanh toán bằng tiền mặt và quy đổi ra vàng tại thời điểm giao dịch.